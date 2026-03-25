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Hindi Newsजरा हटकेअंकल और चूहों का अनोखा याराना, इशारे पर डिवाइडर से बाहर आ जाते हैं मेहमान, ऐसे करते हैं पार्टी

अंकल और चूहों का अनोखा याराना, इशारे पर डिवाइडर से बाहर आ जाते हैं मेहमान, ऐसे करते हैं पार्टी

Viral Video: आपने जानवरों के साथ इंसानों की बॉन्डिंग के खूब वीडियो देखे होंंगे, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है. ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अंकल जिन चूहों को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं. ये कोई घर के पालतू चूहे नहीं हैं, बल्कि रोड के बीच लगे डिवाइडर के आसपास बिलों में रहने वाले जंगली चूहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:32 AM IST
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अंकल और चूहों का अनोखा याराना, इशारे पर डिवाइडर से बाहर आ जाते हैं मेहमान, ऐसे करते हैं पार्टी

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने क्यूट होते हैं, जिन्हें देखकर होठों पर मुस्कान आ जाती है. ऐसे वीडियो आप चाहकर भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं. ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. यूजर्स वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में एक अंकल डिवाइडर पर रहने वाले चूहों को अपने हाथ से रोटी खिलाते दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं.

वायरल हो रहा वीडियो हाईवे का लगता है. सड़क पर गाड़ियां रोज की तरह दौड़ रही हैं. इसी बीच कैमरे में एक बुजुर्ग अंकल नजर आते हैं, जो रोड के बीचोंबीच डिवाइडर के पास खड़े हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके हाथ में रोटी के कुछ टुकड़े हैं. जिन्हें वो चूहों को खिला रहे हैं. ये चूहे कोई घर के पालतू चूहे नहीं हैं, बल्कि रोड के बीच लगे डिवाइडर के आसपास बिलों में रहने वाले जंगली चूहे हैं.

यह भी पढ़ें: पापा की बुराई नहीं सुन पाई मासूम, नानी के घर से ही कर दी शिकायत; वीडियो वायरल

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अपने हाथ से खिलाई रोटी

हैरानी की बात ये है कि आमतौर पर जहां चूहे इंसानों को देखकर भाग जाते हैं. वहीं अंकल को देखकर चूहे अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं और अंकल के हाथ से ही रोटी खा रहे हैं. मानों चूहे भी जानते हों कि यहां खतरा नहीं, बल्कि खाना मिलेगा. अंकल भी चूहों को 'आजा-आजा' कहकर ऐसे बुलाते हैं. जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए खाने की प्लेट लगाकर खड़ी हो और उसे खाने के लिए मना रही हो. इंसान और जानवर के बीच ये प्यारी बॉन्डिंग अब चर्चा का विषय बन गई.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @amshilparaghu नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख एक यूजर ने लिखा, "किसी को भी कभी भी किसी अन्य प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए." दूसरे यूजर ने चूहों के बारे में लिखा कि वो अंकल को कई दिनों से जानते होंगे, इसलिए उन पर भरोसा कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने पूछा कि दादाजी चूहों को क्या खिला रहे हैं?

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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