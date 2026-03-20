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Hindi Newsजरा हटकेUnique Love Story: प्रिंसिपल को हुआ चपरासी से प्यार; जब दुनिया ने उठाए सवाल, तो हाथ थामकर ले लिए सात फेरे

Unique Love Story: प्रिंसिपल को हुआ चपरासी से प्यार; जब दुनिया ने उठाए सवाल, तो हाथ थामकर ले लिए सात फेरे

Unique Love Story: पाकिस्तान के मुल्तान में एक प्रिंसिपल फरजाना को अपने स्कूल के चपरासी फैयाज से प्यार हो गया. चाय परोसने के उनके सलीके से प्रभावित होकर उन्होंने खुद प्रपोज किया और शादी कर ली, जिससे यह अनोखी लव स्टोरी वायरल हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:51 PM IST
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प्यार कब, कहां और किससे हो जाए, यह कोई नहीं जानता. अक्सर फिल्मों में दिखने वाली कहानियां ही हमें असल जिंदगी में सच लगती हैं, लेकिन कभी-कभी हकीकत उनसे भी ज्यादा हैरान कर देती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही अनोखी लव स्टोरी चर्चा में है, जिसने ओहदे, अमीरी-गरीबी और समाज की बनाई दीवारों को तोड़ दिया. यह कहानी है पाकिस्तान के मुल्तान की, जहां एक स्कूल की प्रिंसिपल अपने ही स्कूल के चपरासी को दिल दे बैठीं. शुरुआत एक साधारण चाय से हुई और यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया.

क्या है इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत? 

यह अनोखी लव स्टोरी पाकिस्तान के मुल्तान के एक सेकंडरी स्कूल से सामने आई है. यहां की प्रिंसिपल फरजाना, जो पढ़ी-लिखी और कविता प्रेमी मानी जाती हैं, अपने ही स्कूल में काम करने वाले चपरासी फैयाज से दिल लगा बैठीं. खास बात यह है कि यह प्यार किसी लंबी बातचीत या मुलाकातों से नहीं, बल्कि रोजाना की एक छोटी सी आदत से शुरू हुआ. फरजाना ने बताया कि फैयाज की सादगी और काम के प्रति ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया. धीरे-धीरे यह पसंद प्यार में बदल गई और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया.

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कैसे चाय की प्याली ने दिल जीत लिया? 

फरजाना के अनुसार, फैयाज का चाय परोसने का तरीका ही उनके दिल में बस गया. वे हर बार बहुत सलीके और सम्मान के साथ उन्हें चाय देते थे और खास बात यह थी कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती थी. इस छोटे से काम में दिखने वाली उनकी लगन और ईमानदारी ने फरजाना को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि सच्चा प्यार कभी ओहदा या पैसा नहीं देखता, बल्कि इंसान की अच्छाई देखता है. यही वजह रही कि वह फैयाज की तरफ खिंचती चली गईं और अंततः अपने दिल की बात मान ली.

 

क्या समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली? 

जब फरजाना को अपने प्यार का एहसास हुआ, तो उन्होंने समाज या लोगों की सोच की परवाह नहीं की. उन्होंने खुद आगे बढ़कर फैयाज को प्रपोज किया और अपने रिश्ते को नाम दिया. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और अब एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए. किसी ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि अब चाय सर्व करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. कुल मिलाकर, यह कहानी हर किसी को चौंका रही है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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