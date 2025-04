Viral Video : 9 साल के बच्चे को लगा करंट, लड़के ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी; देखें वीडियो!

Viral Video : तमिलनाडु के चेन्नई में 16 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें 24 साल के कन्नन तमीजसेल्वन नाम के युवक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए 9 साल के बच्चे को करंट लगने से बचा लिया. यह हादसा अरुंबक्कम इलाके में हुआ, और इसका सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग तमीजसेल्वन की बहादुरी और इंसानियत की खूब तारीफ कर रहे हैं.

युवक को लगा करंट

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलते वक्त करंट की चपेट में आ जाता है और दर्द से तड़पने लगता है. उसी समय तमीजसेल्वन अपनी बाइक से वहां से गुजर रहा था. हालात देख वह बिना देर किए बाइक से उतरा और बच्चे को पानी से खींचकर बाहर निकाल लाया.

एक रिपोर्ट के अनुसार, बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, और बारिश के बाद सड़क पार करते हुए गलती से खुले बिजली के तार पर पैर रख देता है. वहीं मौजूद एक और बाइक सवार ने कुछ नहीं किया, लेकिन तमीजसेल्वन ने बिना किसी डर के फौरन एक्शन लिया और बच्चे की जान बचा ली. यह वीडियो बहादुरी और मानवता का एक शानदार उदाहरण बन चुका है.

#Kannan is the young man who bravely saved a boy who was drowning in the water due to an electric shock. He is the young man who risked his life to save the boy.

He is a true hero. An inspiration to all.

Everyone should admire him.#Chennai #Tamilnadu pic.twitter.com/PopgnYDUGp

— Shashi Kumar Reddy Vura (@vurashashi) April 20, 2025