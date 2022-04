Viral Video: टैबलेट पर गेम खेलते हुए दिखाई दी बिल्ली, आखिर में जो हुआ उसे जरूर देखें

Cat Funny Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें आप एक बिल्ली के बच्चे को टैबलेट पर गेम खेलते हुए देख सकते हैं. इस क्लिप को 'Yoda4ever' नाम के यूजर ने ट्विटर पर मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया. कैप्शन में लिखा, 'निंजा बिल्ली की बच्ची खेलते वक्त थोड़ा भटक गई.' लोगों को यह वीडियो बेहद ही पसंद आ रहा है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी घर में एक पालतू बिल्ली की बच्ची सोफे पर बैठी होती है और उसके पीछे एक लड़की भी मौजूद रहती है. उसे सोफे पर रखे टैबलेट पर गेम खेलते हुए देखा जा सकता है. जी हां, टैबलेट पर कई सारे फ्रूट्स को देखा जा सकता है जिसे वह अपने पंजे से काटने की कोशिश कर रही है. इस दौरान वह इतनी एक्साइडेट हो जाती है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर सोफे से नीचे गिर जाती है.

Ninja kitty got a little carried away.. pic.twitter.com/vZDwPNwoYF

—(@Yoda4ever) April 19, 2022