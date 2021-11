बिस्तर से उतरने के लिए बच्चे ने लगाई ऐसी तिकड़म, देखकर कह उठेंगे- इतनी सी उम्र में इतना माइंड गेम!

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Kid Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा बिस्तर से उतरने के लिए ऐसी तिकड़म (Trick to Get out of Bed) लगा रहा है, जिसे देखकर आपके मुंह से निकल पड़ेगा, 'इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा दिमाग.' इस वीडियो (kid get down bed) को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

बिस्तर से उतरने के लिए लगाया गजब का दिमाग

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक क्यूट सा बच्चा कोई दो-ढाई फीट की ऊंचाई वाले बिस्तर पर बैठा है. वह बिस्तर से नीचे उतरना चाह रहा था. इसके लिए सबसे पहले उसने अपने पैर नीचे लटकाए. हालांकि आप देख सकते हैं कि उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचे तो उसने अपने पैर ऊपर खींच लिए.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बेड पर अकेले बैठे बच्चे को समझ आ जाता है कि वो बिना किसी सहारे के नीचे उतर ही नहीं सकता. अगर वह ऐसा करता है तो उसे चोट भी लग सकती है. इसके बाद सबसे पहले वह नीचे झांककर बेड की ऊंचाई भांपता है, फिर वह एक मस्त तिकड़म लगाता है.

वीडियो देखकर हैरान रह गए हैं लोग

बच्चा उस बेड पर रखे कंबल और तकिए को नीचे गिराता है और बड़े प्यार से नीचे उतर जाता है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान भी हैं. वीडियो को IPS अधिकारी रुपिन शर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक रचना..!' देखें वीडियो-

Koshish Karne walon ki haar nahin hoti..... Ek rachna ..... pic.twitter.com/yWdJya6G8D — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) November 26, 2021

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है और लोग बच्चे के दिमाग की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, 'बच्चा बहुत अधिक बुद्धिमान है.' बता दें कि बच्चे बेहद ही क्यूट होते हैं. उनकी शैतानियां देखकर कई बार हमें मजा भी आता है, लेकिन इस बच्चे का माइंड देखकर लोग हैरान हो गए हैं.

