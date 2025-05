Viral Video : जंगली सुअर पर मगरमच्छ ने किया हमला, बचा तो शेरों ने घेरा; फिर बची जान तो....

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक जंगली सुअर लगातार मौत से जूझता नजर आता है. इस वीडियो को देखकर लगता है जैसे उस जानवर के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन रहा होगा. पहले उस पर एक मगरमच्छ हमला करता है, और जैसे-तैसे उससे बचने के बाद उसे शेरों के झुंड का सामना करना पड़ता है. मुश्किलों से निकलने के बाद भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होतीं, क्योंकि फिर वह लकड़बग्घों के बीच फंस जाता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुअर इन तीनों खतरनाक शिकारियों को चकमा देकर आखिरकार खुद को बचा लेता है.

तालाब किनारे पानी पीते वक्त हुआ हमला

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि जंगली सुअर एक तालाब के पास पानी पी रहा होता है. तभी एक मगरमच्छ पानी से अचानक निकलकर उस पर झपटता है. वह अपने ताकतवर जबड़ों से सुअर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुअर तुरंत खतरे को भांपकर तेजी से वहां से भाग निकलता है. यह उस दिन की पहली घटना थी जब सुअर ने मौत के मुंह से खुद को खींचकर बचा लिया.

शेरों से घिरा लेकिन हार नहीं मानी

जब सुअर मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बचकर निकला, तो शायद उसे लगा होगा कि खतरा टल गया है. मगर उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. जंगल के मैदान में भागते समय एक शेरों के झुंड ने उसे देख लिया और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया. जान के डर से सुअर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और शेर भी पीछे-पीछे तेजी से उसका शिकार करने को दौड़ते रहे. लेकिन सुअर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार भागता रहा. अंततः वह शेरों को चकमा देकर एक घने जंगल में छिपने में कामयाब हो गया.

शेरों के बाद लकड़बग्घों का हमला

शेरों से बच निकलने के बाद भी सुअर की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी. तभी एक झुंड लकड़बग्घों का सामने आ गया, जिन्होंने चारों ओर से उसे घेर लिया. उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुअर ने फिर से अपनी फुर्ती और चतुराई से सबको चौंका दिया. वह लकड़बग्घों को मात देकर भागने में सफल रहा और आखिरकार एक सुरक्षित जगह पहुंच गया. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. गौर से देखने पर यह एक AI वीडियो लगता है, जिसे शायद मनोरंजने के लिहाज से तैयार किया गया हो. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

वीडियो देख भावुक हुए लोग, सुअर की हिम्मत को सराहा

Bruh he had to run thru three different hoods just to get home to his familypic.twitter.com/MtaxYmeblc

— vids that go hard (@vidsthatgohard) May 6, 2025