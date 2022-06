Viral Video: अचानक कुएं में गिर गया खतरनाक तेंदुआ, गांव वालों ने बचाने के लिए किया ऐसा काम

Leopard Fell In Well Video: ओडिशा के संबलपुर जिले में चरमाला रेंज के हिंडोल घाट के पास एक कुएं में एक तेंदुआ गिर गया. काफी देर तक कुंए में फंसे रहने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए तरीका खोजा गया. तेंदुए के कुएं में गिरने की खबर गांव के लोगों ने पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस और रायराखोल के दमकल कर्मी मौके पर पहुंची और फिर तेंदुए को बाहर निकालने की तैयारी की. यह घटना बुधवार की है. दमकल कर्मियों की मदद से बचाव अभियान के बाद रेंज स्टाफ ने तेंदुए को बचाया. तेंदुए को बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी कुएं में डाली और उसे बाहर आने के लिए प्रेरित किया.

सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की देर रात तेंदुआ कुएं में गिर गया. कुछ ग्रामीणों ने बुधवार सुबह इसकी कर्कश दहाड़ सुनी. उन्होंने स्थानीय पुलिस और चारमल रेंज कार्यालय को सुबह करीब 8 बजे सूचना दी. शुरू में, दोनों सिरों पर एक रस्सी से बंधे लकड़ी के तख्ते को कुएं में गिरा दिया गया ताकि तेंदुए को बचाए रखने में मदद मिल सके. फिर तेंदुए को बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी कुएं में डाली गई. तेंदुआ उस पर चढ़ गया और कुएं से बाहर निकल गया.

#WATCH | Odisha Fire dept officials rescued a leopard that fell into a well near Hindol ghat in Sambalpur district

"We got info about it from the Forest dept. We went to that place and rescued the leopard with the help of a wooden ladder," said Fire officer Mishra Kishan (08.06) pic.twitter.com/v1XfrSlflP

