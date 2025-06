Viral Video : इसे कहते हैं कांड...बिकनी पहन लड़कियों के बाथरूम में घुसा शख्स, बेशर्मी से बताई ये वजह; देखें वीडियो

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक कथित ‘ट्रांसजेंडर’ व्यक्ति, जो बिकनी पहने हुए है, को महिलाओं के शौचालय में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा गया है. यह घटना एक बच्चों के खेल के मैदान के नजदीक स्थित शौचालय में हुई बताई जा रही है, जिसने बच्चों की सुरक्षा और समाज में बढ़ती अनैतिक गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई है.

महिलाओं ने बाथरूम में जाने से रोका

यह वीडियो 17 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर @OliLondonTV हैंडल से ओली लंदन नामक यूजर ने साझा किया. वीडियो में एक व्यक्ति बिकनी और लाउंज शॉर्ट्स पहने हुए है, और महिलाओं के तीखे विरोध के बाद शौचालय एरिया से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है, कि उस शख्स की इस हरकत से कुछ महिलाएं गुस्से में चिल्ला रही हैं. उनमें से एक महिला ने कहा "तुम औरत नहीं हो, तुरंत यहां से निकलो." वह व्यक्ति से यह भी कहती है, कि वह अपने ट्रांजिशन विहेवियर को बच्चों के सामने न दिखाए, क्योंकि यह शौचालय बच्चों के खेल के मैदान के पास है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं और कथित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ‘पीडोफाइल’ कहकर आलोचना कर रहे हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

Furious woman confronts ‘transgender’ man wearing a bikini after he tried to go in a girls bathroom.

“You’re not a woman. Get out. If you want to practice your transition you don’t do it at a young kids softball field.” pic.twitter.com/7PUV44vsE3

— Oli London (@OliLondonTV) June 17, 2025