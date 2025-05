Viral Video : पार्क में बैठे मगरमच्छ को नकली समझ कर ली सेल्फी, तभी क्रोकोडाइल ने कर दिया हमला; देखें वीडियो!

Viral Video : जाम्बोआंगा सिबुगे के मशहूर कबुग मैंग्रोव पार्क में एक सैलानी घूम रहा था, तभी उसे एक 15 फुट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया. वह एकदम शांत पड़ा था, सैलानी को लगा कि वह कोई पुतला है. सेल्फी लेने के जुनून में वह चेन-लिंक वाली बाड़ पार कर पानी में उतर गया और पोज देने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, कि वह मगरमच्छ असली है और हमला करने की ताक में है.

आधे घंटे तक चली मौत से लड़ाई

जैसे ही युवक मगरमच्छ के पास पहुंचा, ललाय नाम की मादा मगरमच्छ ने उसके हाथ को जबड़ों में जकड़ लिया. वह जोर-जोर से चीखने लगा, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद कर पाता, मगरमच्छ ने उसकी जांघ पकड़कर “डेथ रोल” शुरू कर दिया, एक ऐसा घातक तरीका जिसमें शिकार को घुमा-घुमाकर तोड़ दिया जाता है. वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रह गए. करीब 30 मिनट तक युवक उसकी पकड़ में रहा. आखिरकार ललाय के ट्रेनर ने हिम्मत दिखाई और सीमेंट का टुकड़ा मारकर युवक को उसकी चपेट से छुड़ाया. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

A tourist in the Philippines was mauled by a crocodile after mistaking it for a statue.

The 29-year-old climbed into the enclosure to take selfies before being attacked.

He suffered serious injuries but survived.#Philippines #CrocodileAttack pic.twitter.com/wQs6VSyh3v

