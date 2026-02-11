Advertisement
Manali Mandi Highway: मनाली-मंडी हाईवे पर नकली टोल वसूलने वालों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेफ्टी जैकेट पहने लोग गाड़ियों से 300 रुपये वसूलते दिख रहे हैं, जिससे पर्यटकों और प्रशासन दोनों में हड़कंप मच गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:11 AM IST
सावधान! मनाली जा रहे हैं तो जान लें इन ठगों का नया पैंतरा, हाईवे पर 'वर्दी' पहनकर लूट रहा है ये गैंग, Video वायरल

Fake Toll Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग मनाली–मंडी हाईवे पर निजी गाड़ियों को रोकते नजर आ रहे हैं. ये लोग चमकीली सेफ्टी जैकेट पहने हुए हैं और बड़े आत्मविश्वास से वाहनों को साइड में लगवा रहे हैं. वीडियो कार के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें साफ दिखता है कि ड्राइवरों से 300 रुपये नकद लिए जा रहे हैं और बदले में एक रसीद भी दी जा रही है.

रसीदें कैसी लग रही हैं?

इन रसीदों पर Traffic Control Camp लिखा हुआ है और नीचे Received a Sum Rs 300/- दर्ज है. साथ ही यात्रियों के लिए सेफ जर्नी का मैसेज भी छपा हुआ है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया किसी सरकारी टोल या चेक पोस्ट जैसी लगती है. इसी वजह से कई ड्राइवर बिना ज्यादा सवाल किए पैसे दे देते हैं. वीडियो में दिख रहे ड्राइवर थोड़े असमंजस में जरूर हैं, लेकिन वे मान लेते हैं कि यह कोई ट्रैफिक या सुरक्षा से जुड़ी आधिकारिक जांच होगी. मनाली जैसे पर्यटन स्थल पर अक्सर पुलिस और प्रशासन की चेकिंग चलती रहती है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि यह भी उसी का हिस्सा है और बिना विरोध किए रकम चुका देते हैं.

इस दावे को किसने उठाया?

एक्स यानी पहले ट्विटर पर यूजर निखिल सैनी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे नकली वसूली बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि एक बड़े टूरिस्ट हाईवे पर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग खुलेआम गाड़ियों को रोककर पैसे वसूलें. उन्होंने यह भी कहा कि जब यात्री पहले से ही टोल टैक्स दे रहे हैं तो फिर 300 रुपये की यह अतिरिक्त वसूली किसके आदेश पर हो रही है. निखिल सैनी ने अपनी पोस्ट में हिमाचल पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को टैग किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की. उन्होंने पूछा कि आखिर इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि वे हाईवे पर गाड़ियों को रोकें और पैसे लें.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं?

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा देखने को मिला. कई यूजर्स ने इसे दिनदहाड़े लूट बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि इतने व्यस्त हाईवे पर पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी क्यों नहीं दिखी. कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन में ऐसी अवैध वसूली बढ़ जाती है. पर्यटकों को सफर के दौरान सतर्क रहना जरूरी है. किसी भी अनजान या संदिग्ध रसीद पर पैसे देने से पहले आधिकारिक पहचान और जानकारी मांगनी चाहिए. मनाली–मंडी जैसे लोकप्रिय रूट पर यह वीडियो अब प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चेतावनी बन गया है कि ऐसी ठगी पर तुरंत लगाम लगाई जाए.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

