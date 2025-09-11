लंदन एयरपोर्ट पर एक भी ब्रिटिश नहीं, सब भारतीय ही काम कर रहे हैं! सच्चाई जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे
London Airport: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अमेरिकी यात्री का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अपने अनुभव साझा किए हैं. यात्री का कहना है कि एयरपोर्ट पर उसे एक भी ब्रिटिश स्टाफ नजर नहीं आया, बल्कि हर जगह केवल भारतीय ही काम करते दिखे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:30 PM IST
Heathrow Airport Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अमेरिकी यात्री का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अपने अनुभव शेयर किए हैं. यात्री का कहना है कि एयरपोर्ट पर उसे एक भी ब्रिटिश स्टाफ नजर नहीं आया, बल्कि हर जगह केवल भारतीय ही काम करते दिखे. यह बयान सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का कारण बन गया है.

आखिर अमेरिकी शख्स ने क्या कहा?

अमेरिकी यात्री ने अपने वीडियो में कहा कि उसने एयरपोर्ट पर घूमते हुए रेस्टोरेंट्स और सर्विस सेंटर्स में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भारतीय पाया. वह हैरान था कि इतने बड़े एयरपोर्ट पर उसे कोई ब्रिटिश कर्मचारी नजर नहीं आया. उसने साफ कहा कि उसका सवाल नस्लभेदी नहीं है, बल्कि यह जानने की जिज्ञासा है कि ब्रिटेन में भारतीयों की इतनी अधिक मौजूदगी क्यों है.

क्या यह सवाल वाकई गलत था?

यात्री का कहना था कि जैसे वह अमेरिका में घूमते हुए अमेरिकियों को देखना चाहता है, वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटिश लोगों को देखना चाहता था. उसने यह भी माना कि भारतीय कर्मचारी बेहद शालीन और कुशल थे, लेकिन सवाल उठाना उसका हक है. इसी बयान ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया- कुछ इसे जायज मानते हैं तो कुछ इसे भेदभावपूर्ण.

लोगों की प्रतिक्रियाएं क्यों चौंकाने वाली हैं?

इस वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “ब्रिटिश लोग मेहनत से दूर भागते हैं, इसलिए भारतीयों ने यहां की जिम्मेदारी संभाली है.” वहीं किसी ने लिखा, “अगर यह आपको पसंद नहीं, तो ब्रिटेन आना ही बंद कर दीजिए.” कई लोगों ने यह भी कहा कि यात्री को कैसे यकीन हो गया कि वे सब भारतीय ही हैं? वे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या किसी और देश के भी हो सकते हैं.

क्या सच में ब्रिटेन में भारतीयों की भरमार है?

आंकड़ों के अनुसार, हीथ्रो एयरपोर्ट में लगभग 76,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या विदेशियों की है. यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, ब्रिटेन की वर्कफोर्स का 17% हिस्सा विदेशी मूल का है और इनमें भारतीयों की भागीदारी सबसे अधिक है. इसका कारण ऐतिहासिक प्रवास और स्किल्ड लेबर प्रोग्राम्स भी है. यह विवाद सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि आधुनिक ब्रिटेन अपनी पहचान किस तरह बदल रहा है. 

