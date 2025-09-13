झमाझम बारिश के बीच स्टूडेंट्स ने हनुमान चालीसा पर किया ऐसा डांस, परफॉर्मेंस देख हैरान हो गए लोग, देखें वीडियो
Viral Video: कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने बारिश के बीच हनुमान चालीसा पर भरतनाट्यम डांस किया. वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और 61 लाख से ज्यादा बार देखा गया. उनकी मेहनत, हिम्मत और जोश देखकर लोग बेहद प्रभावित हुए और वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:41 AM IST
Viral Video: कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. निट्टे महालिंगा आद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों का ग्रुप बारिश में भी हनुमान चालीसा पर भरतनाट्यम डांस करता दिखा. वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रार्थना राव (@prarthana_nanana) ने शेयर किया, जिसे अब तक 61 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. बारिश के बावजूद छात्रों की एनर्जी और समर्पण देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि “बारिश आपकी टीम को परफॉर्मेंस करने से नहीं रोक सकती.”

क्लासिकल डांस में दिखा दम

वीडियो में छात्र बारिश में भी पूरी तन्मयता से नाचते दिखाई दे रहे हैं. क्लासिकल डांस की कठिन मुद्राओं के बीच फिसलन वाले मंच पर भी उनका संतुलन और आत्मविश्वास कमाल का है. एक दर्शक पूरे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि छात्र बिना डरे नृत्य में डूबे हुए थे. प्रार्थना राव ने पोस्ट में लिखा, “जब इंद्रदेव के पास प्लान हो, लेकिन आप डांस करना बंद न करें.” सोशल मीडिया पर लोग उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बारिश ने उनके परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भरपूर प्यार और समर्थन दिया. इस वीडियो को 5 लाख से ज्यााद लोग पसंद किए हैं. एक यूज़र ने लिखा, “बारिश ने आपके परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए.” दूसरे ने लिखा, “क्लासिकल डांस में फिसलन भरे मंच पर नाचना आसान नहीं है, फिर भी आपने शानदार प्रदर्शन किया.” इसके अलावा कई लोगों ने डांसर्स की ऊर्जा, उत्साह और समर्पण की तारीफ की. वीडियो देखकर लोगों ने कमेंट में हार्दिक संदेश दिए. कई लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह दिखाता है कि जोश और जुनून हो तो कोई मुश्किल रुकावट नहीं बनती.

 

बीच में दिखा अनोखा डांसर

वीडियो में सभी छात्राओं के बीच एक पुरुष डांसर भी दिखाई दिया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. एक यूज़र ने लिखा, “बीच में कोई एक शख्स है या मेरी आंखें चमक रही हैं?” जबकि दूसरे ने लिखा, “हे भगवान, एक लड़का भरतनाट्यम डांस कर रहा है.” कुछ लोगों ने इसे देखकर मजाक में प्रतिक्रिया दी तो कुछ ने उसकी हिम्मत की सराहना की. यह अनोखा दृश्य वीडियो को और पॉपुलर बना गया. बारिश में नाचते छात्र और उनका आत्मविश्वास यह दिखाता है कि सच्चा उत्साह किसी भी परिस्थिति में खुद को थामे रखता है. यही वजह है कि यह वीडियो हर किसी का दिल जीत रहा है.

