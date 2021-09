सवारी से भरी सरकारी बस पर गुस्साए हाथी ने किया अटैक, फिर ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा

Viral Video: एक चौंकाने वाले वीडियो ने उस पल को कैद कर लिया, जब एक गुस्साए हाथी ने तमिलनाडु में एक सरकारी बस पर हमला कर दिया. गुस्साए हाथी ने बस के विंडशील्ड को अपने दांतों से तोड़ दिया. 58 सेकंड के वीडियो में, बस की विंडशील्ड पर हाथी द्वारा हमला करते हुए और कांच को तोड़ते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बस में सवार यात्री डर के मारे चिल्ला रहे थे. यह घटना नीलगिरी जिले में 25 सितंबर को हुई थी, जब कोटागिरी से मेट्टुपालयम की ओर जा रही तमिलनाडु राज्य निगम की बस पर एक जंगली हाथी ने सड़क पार करते वक्त अटैक कर दिया.

इस वायरल वीडियो को सुप्रिया साहू ने शेयर किया है जो तमिलनाडु की पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन की प्रधान सचिव हैं. वीडियो में आगे दिखाया गया है कि बस ड्राइवर यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए बस के अंदर पीछे की ओर भेजता है. इस दौरान यात्री बेहद घबराए हुए दिखे और डरकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं. वीडियो शेयर करते हुए आईएएस अधिकारी ने घटना के दौरान बस ड्राइवर द्वारा शांति बनाए रखने के लिए उसकी तारीफ की.

Huge respect for the driver of this Government bus in Nilgiris who kept his cool even under the terrifying hits on the bus from an agitated tusker.He helped passengers move back safely, in an incident today morning. Thats why they say a cool mind works wonders VC- by a friend pic.twitter.com/SGb3yqUWqK

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 25, 2021