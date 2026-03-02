अपनी बहनिया के... भोजपुरी गाने पर रशियन ने मटकाई कमर, ठुमकों उड़ाया गर्दा! Video स्किप नहीं कर पा रहे यूजर्स

Advertisement
Viral Video: होली के हुड़दंग के बीच एक रशियन डांसर का भोजपुरी गाने पर डांस सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. ततियाना रोमनऑफ ने 'अपनी बहनिया के...' गाने पर देसी अंदाज में ऐसी कमर मटकाई कि वीडियो देख यूजर्स कायल हो गए हैं। देखिए यह वायरल वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:51 PM IST
होली में सिर्फ दो दिन रह गए हैं और लोगों में रंगों का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. अभी से ही लोग होली वाले गानों को गुनगुनाना शुरू कर दिया है. घरों के आस-पास होली के गानों के धुनें सुनाई देने लगी हैं. सोशल मीडिया पर भी होली का रंग चढ़ चुका है और कंटेंट क्रिएटर्स रील्स पे रील्स बनाकर पोस्ट कर रहे हैं. सिर्फ इंडियन्स नहीं बल्कि विदेशियों में भी इसका खुमार देखने को मिल रहा है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक रशियन लड़की होली के मौके पर भोजपुरी गाने की धुन पर थिरकती हुई नजर आई. उसने भोजपुरी गाना 'अपनी बहनिया के बन जा तू अगुआ...' पर कमर मटकाती हुई दिखी.

भोजपुरी गाने पर होली वाला डांस

इंस्टाग्राम पर tatianaromanoff_ नाम के अकाउंट द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया, जो एक रशियन गर्ल ततियाना रोमनऑफ का अकाउंट है. ततियाना के साढ़े चार लाख से ज्यादा फॉलोआर्स हैं. साथ ही पेज के इंफो में लिखा, "इंडिया की फेवरेट रशियन कुड़ी, डांसर और भक्ति परसन." साथ ही ओम् का इमोजी पर लगा रखा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रशियन गर्ल ने गाल पर लाल रंग का गुलाल रखा हुआ है और भोजपुरी गाने पर डांस करती हुई नजर आई. रशियन गर्ल ने मेहंदी रंग की साड़ी भी पहन रखी है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "रशियन कुड़ी का भोजपुरी होली डांस पसंद आया?"

वीडियो पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिए?

खबर लिखे जाने से 22 घंटे पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो पर अब तक एक लाख 88 हजार लाइक्स आ चुके हैं, जबकि 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं. लोगों ने इस वीडियो पर ढेर सारे रिएक्शन सिर्फ हार्ट वाले इमोजी के साथ दिए. जबकि एक ने लिखा, "आपको हैप्पी होली मैडम जी." एक अन्य ने लिखा, "कभी आप काशी की होली खेलो." एक तीसरे ने लिखा,"आप इंडिया आइए, साथ होली खेलेंगे."

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

viral videoHoli danceHoli

