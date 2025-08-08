Viral Video : अरुणाचल की बेटी ने सुरीली आवाज में गाया राष्ट्रगान, सुनकर तारीफ करने लगे लोग; देखें वीडियो!
Advertisement
trendingNow12873092
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : अरुणाचल की बेटी ने सुरीली आवाज में गाया राष्ट्रगान, सुनकर तारीफ करने लगे लोग; देखें वीडियो!

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो चर्चा में है, जिसमें छोटी बच्ची मासूमियत से राष्ट्रगान गाती दिख रही है. उसके अलग अंदाज ने लोगों को भावुक कर दिया और सबने इसे खूब पसंद किया. कुछ ही समय में यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video
Viral Video

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक नन्ही बच्ची बड़ी मासूमियत से भारतीय राष्ट्रगान "जन गण मन" गाती नजर आती है. उसके अनोखे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया और वीडियो को देखते ही लोग इसे एक-दूसरे के साथ शेयर करने लगे, जिससे यह कुछ ही समय में वायरल हो गया.

बच्ची ने गाया राष्ट्रगान

वीडियो में बच्ची की प्यारी आवाज, चेहरे पर झलकता गर्व और देश के प्रति सच्चा प्रेम साफ दिखाई देता है. यह पल उत्तर-पूर्वी भारत से आने वाले उन खास और भावनात्मक क्षणों की तरह है, जो समय-समय पर इंटरनेट पर दिल छू जाते हैं. लोग इस बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे. क्लिप में वह आंखें बंद करके पूरे समर्पण के साथ राष्ट्रगान पर लिपसिंग करती है.

ऐसे दृश्य न केवल क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि एकता, गर्व और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी सामने लाते हैं. इस वीडियो को अरुणाचल प्रदेश के विधायक रोइंग मचु मिठी ने एक्स पर साझा किया और कैप्शन में लिखा, "अरुणाचल की नन्ही सी आवाज, जो एक महान राष्ट्र का राष्ट्रगान गुनगुना रही है." हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग बड़ी संख्या में कमेंट कर अपनी राय दे रहे हैं. एक व्यक्ति ने लिखा कि यह अब तक इंटरनेट पर देखी गई सबसे प्यारी चीज है, जिसने उनका दिन खुशगवार बना दिया. दूसरे यूजर ने कहा कि यह छोटी बच्ची बेहद मासूम और प्यारी है, और भविष्य में शायद उन लोगों से भी ज्यादा देशभक्त साबित होगी, जो खुद को जागरूक मानते हैं. वहीं, एक और ने लिखा, "प्यारी परी, जय हिंद! भगवान तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां दें."

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
;