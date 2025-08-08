Viral Video : अरुणाचल की बेटी ने सुरीली आवाज में गाया राष्ट्रगान, सुनकर तारीफ करने लगे लोग; देखें वीडियो!

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक नन्ही बच्ची बड़ी मासूमियत से भारतीय राष्ट्रगान "जन गण मन" गाती नजर आती है. उसके अनोखे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया और वीडियो को देखते ही लोग इसे एक-दूसरे के साथ शेयर करने लगे, जिससे यह कुछ ही समय में वायरल हो गया.

बच्ची ने गाया राष्ट्रगान

वीडियो में बच्ची की प्यारी आवाज, चेहरे पर झलकता गर्व और देश के प्रति सच्चा प्रेम साफ दिखाई देता है. यह पल उत्तर-पूर्वी भारत से आने वाले उन खास और भावनात्मक क्षणों की तरह है, जो समय-समय पर इंटरनेट पर दिल छू जाते हैं. लोग इस बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे. क्लिप में वह आंखें बंद करके पूरे समर्पण के साथ राष्ट्रगान पर लिपसिंग करती है.

A little voice somewhere in Arunachal echoing a mighty nations anthem, letting the world know “I am India and India is me”. Jai Hind.@BJP4Arunachal @BJP4India @PemaKhanduBJP @TheAshokSinghal @KalingMoyongBJP pic.twitter.com/7RRjzRj6BR — Mutchu Mithi (@Mutchu4) August 7, 2025

ऐसे दृश्य न केवल क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि एकता, गर्व और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी सामने लाते हैं. इस वीडियो को अरुणाचल प्रदेश के विधायक रोइंग मचु मिठी ने एक्स पर साझा किया और कैप्शन में लिखा, "अरुणाचल की नन्ही सी आवाज, जो एक महान राष्ट्र का राष्ट्रगान गुनगुना रही है." हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग बड़ी संख्या में कमेंट कर अपनी राय दे रहे हैं. एक व्यक्ति ने लिखा कि यह अब तक इंटरनेट पर देखी गई सबसे प्यारी चीज है, जिसने उनका दिन खुशगवार बना दिया. दूसरे यूजर ने कहा कि यह छोटी बच्ची बेहद मासूम और प्यारी है, और भविष्य में शायद उन लोगों से भी ज्यादा देशभक्त साबित होगी, जो खुद को जागरूक मानते हैं. वहीं, एक और ने लिखा, "प्यारी परी, जय हिंद! भगवान तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां दें."