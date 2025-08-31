Viral Video: खूंखार मगरमच्छों के बीच फंसा था नन्हा शेर, फिर बाज ने आकर बचाई जान, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इसमें एक शेर का बच्चा पानी में फंसा नजर आता है और मगरमच्छों का झुंड धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है. तभी एक बाज (ईगल) आता है और अपनी तेज उड़ान व मजबूत पंजों से बच्चे की जान बचा लेता है.

कैसे फंसा शेर का बच्चा?

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि जंगल में नदी के किनारे एक शेर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है. बच्चा पानी के बीच में फंसा है और बाहर निकल नहीं पा रहा. चारों तरफ मगरमच्छों का झुंड है जो धीरे-धीरे नन्हे शेर की ओर बढ़ रहा है. शेर किनारे पर खड़ा चिंतित है लेकिन पानी में उतरने से डर रहा है, क्योंकि मगरमच्छों से सामना जानलेवा हो सकता है.

बाज ने कैसे बचाई जान?

तभी अचानक आसमान से एक बाज आता है. अपनी मजबूत पकड़ से वह शेर के बच्चे को उठाता है और सुरक्षित किनारे पर रख देता है. यह दृश्य देखकर लोग दंग रह जाते हैं. शेर का बच्चा सुरक्षित हो जाता है और मगरमच्छ खाली हाथ रह जाते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "जब संकट गहरा हो जाए, तो राजाओं को भी सहारे की जरूरत पड़ती है."

वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @Digital_khan01 नाम की आईडी से पोस्ट किया गया. यह सिर्फ 12 सेकंड का क्लिप है, लेकिन इसे अब तक 3.42 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया और कई यूजर्स ने इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने कहा कि संकट में मदद करने वाला ही सच्चा महान है, तो कुछ ने लिखा कि यह प्रकृति का अनोखा नजारा है.

क्या यह वीडियो असली है?

कई यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि एआई जनरेटेड (AI Generated) है. उन्होंने कहा कि मगरमच्छ खतरनाक होते हैं, लेकिन एआई इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह असली और नकली में फर्क मिटा देता है. इसके बावजूद यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि Zee News Hindi वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.