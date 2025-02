Viral video: धरती के घूमने की बात बस किताब में पढ़ी होगी, आइए अब वीडियो में भी देख लीजिए

Earth Rotation Video: हमारे देश में धरती को सिर्फ एक प्राकृतिक रचना नहीं, बल्कि मां का दर्जा दिया जाता है. इसकी वजह यह है कि हमारी जरूरत की हर चीज, जैसे खाना, पानी और रहने की जगह, धरती से ही मिलती है. इसलिए, लोग इसकी पूजा करते हैं और सम्मान जताते हैं. हालांकि, अगर विज्ञान की बात करें तो धरती अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है. धरती से जुड़ी हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है, जिससे हमारे दिन-रात बदलते हैं और मौसम में बदलाव आता है.

आज के सोशल मीडिया के दौर में हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ वीडियो इतने अजीब होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी इसका सीधा सबूत देखा है? यह किसी चांद-तारों के घूमने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आप खुद धरती को 360 डिग्री घूमते हुए देख सकते हैं. यह नजारा इतना हैरान करने वाला है कि इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है.

धरती घूमती है, अब वीडियो में भी देख लीजिए!

सोशल मीडिया पर एक अद्भुत टाइमलैप्स वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धरती को घूमते हुए साफ देखा जा सकता है। यह वीडियो Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru के इंजीनियर दोरजे अंगचुक ने रिकॉर्ड किया है और इसे एक्स (Twitter) पर शेयर किया. वीडियो में एक खास तरह के कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जिसे स्टेबलाइज करके पूरी रोटेशन को कैप्चर किया गया. यह नजारा विज्ञान और खासतौर पर स्पेस में रुचि रखने वालों के लिए बेहद खास है. वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि कैसे दिन से रात और रात से दिन होता है और धरती अपने पूरे वातावरण के साथ घूमती हुई नजर आती है. यह नजारा देखने में जितना शानदार है, उतना ही वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प भी है.

A Day in Motion – Capturing Earth’s Rotation

The stars remain still, but Earth never stops spinning. My goal was to capture a full 24-hour time-lapse, revealing the transition from day to night and back again. @IIABengaluru @asipoec () pic.twitter.com/LnCQNXJC9R

— Dorje Angchuk (@dorje1974) January 31, 2025