Viral Video: राइट टर्न बना झगड़े की वजह: कैब ड्राइवर और महिला के बीच हुआ विवाद, फिर जो हुआ उसे देख...

Bengaluru Cab Driver Viral Video: बेंगलुरु में कैब ड्राइवर और ऑटो रिक्शा वालों के वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. कभी तो अच्छी वजह से और कभी गलत कारणों से बेंगलुरु के कुछ ऑटो रिक्शा वाले सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं. इस बार रैपिडो के एक कैब ड्राइवर का अपने कस्टमर के साथ क्लेश हुआ है.

इस वीडियो में कैब ड्राइवर महिला के 'राइट टर्न' के अनुरोध को मना कर देता है. इसके बाद वह गाड़ी साइड में लगाकर अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और महिला से कैमरे पर ही बात करने लगता है. इस दौरान, महिला लगातार उस पर चिल्लाने का आरोप लगाती है, जबकि ड्राइवर उसे 'राइट टर्न' न लेने की वजह समझाने की कोशिश करता है. अब इस घटना पर यूजर्स जमकर टिप्पणी कर रहे हैं, और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें: Viral News: ऑनलाइन शॉपिंग का झटका! अमेरिकी शख्स ने मंगवाई ड्रिलिंग मशीन, बॉक्स खोलते ही उड़ गए होश



कैब ड्राइवर और महिला के बीच हुआ विवाद

इस क्लिप में महिला शुरू से ही कैब ड्राइवर पर चिल्ला कर बात करने का आरोप लगा रही होती है. वह कहती है, "मैंने आपको सिर्फ राइट टर्न लेने के लिए कहा था." इसके जवाब में ड्राइवर उसे बताता है, "मैंने आपकी लोकेशन रैपिडो के नेविगेशन निर्देशों के अनुसार लगाई है और वैसे ही चलूंगा." ड्राइवर महिला की दाईं तरफ मोड़ने की मांग को ठुकरा देता है.

इस पर महिला बहस शुरू कर देती है. जब उसे कैब ड्राइवर का वीडियो बनाते हुए देखती है, तो वह बुरी तरह चिढ़ जाती है और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करती है. जब वह ऐसा नहीं कर पाती, तो अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर देती है. महिला कैब ड्राइवर पर गलत रास्ते से ले जाने का आरोप भी लगाती है. इसी के साथ करीब 88 सेकंड की यह क्लिप खत्म हो जाती है.

Kalesh broke out b/w a cab driver and a woman in Bengaluru over a route dispute. The kalesh began when the driver, following the navigation instructions on the Rapido app, refused to take a right turn at a particular junction because there was no right turn allowed at that point pic.twitter.com/oVeMn8yETx

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 3, 2025