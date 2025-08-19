छिपकली से डरते हैं तो ये Video देखने से पहले 100 बार सोचें, घर में कैसे घुस आया ये भयानक जीव?

Monitor Lizard Viral Video: अगर आपका घर किसी मैदानी या खेत-खलिहान इलाके में है तो वहां अक्सर जंगली जानवर घरों में घुस जाते हैं लेकिन आज हम आपको एक अनोखे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं. इसमें एक बड़ी छिपकली जैसा जीव खिड़की के परदे से लटका हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग जमकर मजे ले रहे हैं. कोई लिख रहा है, "बुआ आप यहां कैसे?" तो किसी का कहना है कि हम तो घर ही छोड़ देते.

घर में घुस गई बहुत बड़ी छिपकली

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज हम ऐसे ही एक वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मगरमच्छ जैसा जैसा दिखने वाला जानवर कमरे में घुस आया और खिड़की पर लगे परदे से लिपट गया. हालांकि, ये जीव मॉनिटर लिजर्ड है जिसे बड़ी छिपकली भी कहा जाता है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के फनी कमेंट भी कर रहे हैं.



परदे पर चढ़ गया ये जानवर

लगभग 7 से 8 फीट लंबे इस जानवर को देखकर मालूम पड़ रहा है कि यह मॉनिटर लिजर्ड (Monitor Lizard) है. ये काले रंग की विशालकाय छिपकली जैसा दिख रहा है. वीडियो में ये काफी खतरनाक और जहरीला लग रहा है. इसकी लंबी जीभ काफी डरावनी लग रही है और ये सफेद परदे पर लिपटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. लोगों के मन में सवाल है कि इतना खतरनाक जानवर घर के अंदर कैसे आ गया.

पोस्ट पर लोगों ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर aayes_ha670 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर एक लाख 40 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस वीडियो पर लोग फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- "बुआ आप यहां? सब ठीक तो है ना." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ऐसी चीजें कौन रखता है घर में." तीसरे यूजर ने लिखा, "मैं तो ये घर ही छोड़ देती." अब तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं इसी के साथ इस वीडियो को 16 हजार से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है.

