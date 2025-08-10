Viral Video : मजाक-मजाक में बर्थडे पार्टी का हुआ सत्यानाश, पिता की गलती पड़ी भारी; देखें वीडियो!

Viral Video : बच्चों के जन्मदिन पर खुशियों का माहौल होना तय है, लेकिन कभी-कभी ज्यादा मजाक माहौल बिगाड़ सकता है. एक वायरल वीडियो में पिता के मजाक से नाराज बच्ची ने केक पर अपना गुस्सा निकाला. लोगों ने इस मजेदार घटना को हंसी-हंसी में “केक वार” नाम दे दिया.
Viral Video : घर में बच्चों का जन्मदिन हो और माहौल में खुशियां न हों, यह लगभग नामुमकिन है. केक, मोमबत्तियां, “हैप्पी बर्थडे” की गूंज और ढेर सारी मस्ती, ये सब मिलकर उस दिन को खास बना देते हैं. लेकिन कई बार बच्चों के साथ ज्यादा मजाक करना उल्टा असर भी डाल सकता है. अगर वे नाराज हो जाएं, तो पूरा माहौल बदल सकता है. ऐसा ही नजारा एक वायरल वीडियो में देखने को मिला, जिसे लोगों ने मजाक में “केक वार” का नाम दे दिया.
वीडियो में बर्थडे पार्टी के लिए टेबल को सजाकर उस पर केक रखा गया है. जैसे ही बच्ची केक काटती है, उसके पिता मजाक करते हुए उसका चेहरा केक में धकेल देते हैं. यह मजाक बच्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका मूड तुरंत बदल जाता है. गुस्साई बच्ची एक-एक करके बदला लेना शुरू करती है, बार-बार अपना चेहरा केक में जोर से मारती है, मानो उसके और केक का पुराना हिसाब चुकता कर रही हो. कुछ ही पलों में सुंदर सजा हुआ केक पहचान में नहीं आता. वहां मौजूद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन बच्ची का गुस्सा खत्म नहीं होता. आखिर में, वह अपनी मम्मी की गोद में बैठी छोटी बहन को देखते ही गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है.
क्या बोले यूजर्स?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर akalize2001 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक हजारों लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "बच्ची बी लाइक, करो मुझसे मजाक, फिर देखो मैं क्या करती हूं." वहीं, दूसरे ने कमेंट किया कि "शायद छोटी बच्ची सोच रही होगी, मुझे क्यों सताया?" एक और यूजर का कहना था कि बच्चों के साथ इस तरह का मजाक करना बिल्कुल सही नहीं है. इसके अलावा भी कई लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.