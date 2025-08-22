WATCH: आसमान से उड़ता हुआ आया 'खूनी बाज', हिरण की गर्दन को दबाकर उड़ा ले गया, Video देख नहीं होगा आंखों पर यकीन!

Eagle Hunting Viral Video: बचपन में अक्सर कहा जाता था कि दिन में छत पर नहीं लेटना, वरना चील आंख निकालकर ले जाएगी. यह बात सुनने में डरावनी लगती थी, लेकिन कभी इसे सच में देखने का अनुभव नहीं हुआ था. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी पसीना छूट सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशाल चील ने एक हिरण के बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर उड़ाया और उसे आसमान की सैर करा दी. चील का आकार और उसकी नुकीली पंजे वाली ताकत उसे सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है.

हिरण का बच्चा बना शिकार

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ों में भटकते हिरण के बच्चे को चील ने निशाना बनाया. जैसे ही चील ने उसे अपने पंजों में फंसा लिया, वह जोरदार उड़ान भरती हुई उसे अपने साथ ले गई. यह दृश्य बेहद डरावना और हैरान करने वाला था. वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट @crazymoment पर शेयर किया गया, जिसे अब तक 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

चील की ताकत और शिकारी प्रवृत्ति

चील एक्सीपिट्रिडे (Accipitridae) कम्यूनिटी का हिस्सा है. इस परिवार में चील, बाज, गिद्ध, और गरुड़ जैसे विशाल शिकारी पक्षी शामिल हैं. चील साइज में बड़ी होती है और अपने पंजों और नाखूनों की मदद से शिकार को पकड़कर मार गिराती है. सबसे पहले यह शिकार की आंखों पर हमला करती है, जिससे शिकार अधमरा हो जाता है और फिर उसे आसानी से अपने पंजों में दबाकर उड़ान भर लेती है.

शिकारी पक्षी और उनका व्यवहार

चील और अन्य शिकारी पक्षी आमतौर पर खाने की तलाश में रहते हैं. इनकी नजर बहुत तेज होती है और यह ऊंचाई से अपने शिकार को आसानी से पहचान लेती हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "ये तो कुदरत का करिश्म है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वाह! प्रकृति का असली डरावना चमत्कार, इसे देख कर पसीना छूट गया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इतनी ताकत, हिरण तो भाग ही नहीं सका, चील की उड़ान ने सबको हैरान कर दिया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कितनी खतरनाक है ये शिकारी, वीडियो देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल." हालांकि हालांकि Zee News इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.