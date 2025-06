Viral Video : लड़के ने 4 विदेशी लड़कियों के मांग में भर दिया सिंदूर, वीडियो देख मच गया बवाल!

Viral Video : केरल के ट्रैवल व्लॉगर माहीन शाहजहां के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी विवाद खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में वे कुछ विदेशी महिलाओं के साथ एक हिंदू मंदिर में नजर आ रहे हैं, जहां वह उनके माथे पर सिंदूर लगाते दिखते हैं. इस हरकत को लेकर कई लोगों ने नाराजगी जताई है और इसे हिंदू परंपराओं का अपमान बताया है.

भावनाएं नहीं करना चाहता था आहत- माहीन

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए माहीन ने सफाई दी कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था. एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कि उन्हें यह तो पता था कि सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि इसका इतना गहरा धार्मिक महत्व है. माहीन ने यह भी कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि सिंदूर केवल पति द्वारा ही लगाया जाता है और यह विवाह की एक खास परंपरा है, तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते. उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही और यह भी बताया कि वीडियो में शामिल किसी भी विदेशी महिला ने उनकी इस हरकत पर आपत्ति नहीं जताई थी.

लोगों ने बताया परंपरा का अपमान

This muslim boys went to Sree Durga Bhadra Devi Temple, Thodupuzha with his foreign friends. He applied Sindoor on all of them. This is nothing but mockery of Hindu beliefs & faith.

Now look at the caption...Muslim boy in Kerala temple... blah... blah... religious harmony… pic.twitter.com/dMqljHnRJT

— Incognito (@Incognito_qfs) May 30, 2025