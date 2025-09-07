Viral Video: जैसे को तैसा... परेशान कर रहे थे लड़के, भैंसे ने सिखाया ऐसा सबक की, धरी की धरी रह गई सारी हवाबाजी
Advertisement
trendingNow12912375
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: जैसे को तैसा... परेशान कर रहे थे लड़के, भैंसे ने सिखाया ऐसा सबक की, धरी की धरी रह गई सारी हवाबाजी

Viral Video: सोशल मीडिया पर भैंसे और युवकों का मजेदार वीडियो वायरल हो गया है. लड़कों ने भैंसे को चिढ़ाया तो वो गुस्से में रॉन्ग साइड जाकर डिवाइडर से टकरा गया और सभी गिर पड़े. वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा गया और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: जैसे को तैसा... परेशान कर रहे थे लड़के, भैंसे ने सिखाया ऐसा सबक की, धरी की धरी रह गई सारी हवाबाजी

Funny Viral Video: कहावत तो आपने सुनी ही होगी,  “जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो पहले खुद उसमें गिरता है.” यही कहावत इस वायरल वीडियो में सच होती दिखी. सोशल मीडिया पर भैंसे और युवकों का ये मजेदार किस्सा हर किसी का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में कुछ लड़के भैंसागाड़ी पर बैठकर उस भैंसे को चिढ़ाते हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है. फिर जो होता है, वो देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. भैंसा रॉन्ग साइड जाकर डिवाइडर से टकराता है और लड़के एक के ऊपर एक गिर पड़ते हैं. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

भैंसे को चिढ़ाया तो खेल पलट गया 

एक्स पर @effucktivehumor नाम के अकाउंट से ये वीडियो शेयर हुआ जो तेजी से लोकप्रिय हो गया. इसमें कई लड़के भैंसागाड़ी पर बैठे-बैठे चिल्लाकर उस भैंसे को उकसाते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में उन्हें लगता है कि भैंसा भाग नहीं पाएगा और वो आसानी से निकल जाएंगे. लेकिन जैसे-जैसे भैंसे को आवाज से परेशान किया जाता है, उसका गुस्सा बढ़ता जाता है. आखिर में भैंसा रॉन्ग साइड जाकर पूरी गाड़ी को डिवाइडर से टकरा देता है. इसके बाद सभी युवक एक-दूसरे पर गिर पड़ते हैं. ये दृश्य देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: गन्ने का जूस निकालने की ये टेक्नोलॉजी देख दुनिया कर रही तारीफ, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो 

इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग भैंसे की चालाकी और युवकों की हालत देखकर खूब हंस रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, “दूसरों को परेशान करने वालों की यही हालत होती है.” दूसरा कहता है कि “अच्छा हुआ, भैंसे को परेशान करने वालों के साथ यही होना चाहिए था,” तीसरे ने लिखा, “वो तो एक को निपटाने वाला था.” कुछ यूजर भैंसे की तारीफ करते दिखे, तो कुछ ने युवकों की हालत पर मजाक उड़ाया.

 

मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ 

वीडियो पर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. कई यूजर भैंसे को हीरो बता रहे हैं तो कुछ युवकों पर तंज कस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “बाइक वाला भी एक को लपेटने वाला था.” दूसरे ने लिखा, “भैंसा तो सीधे मुंबई निकल लिया.” वहीं एक और ने लिखा – “इतना आनंद तो कभी नहीं आया.” लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. हालांकि, यह एक वायरल वीडियो हैं zee news hindi इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
;