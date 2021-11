Viral Videos: 'कभी खुशी कभी गम' (Kabhi Khushi Kabhie Gham) बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवीज में से एक है और इसके गाने अब तक पॉपुलर हैं. 'बोले चूड़ियां' (Bole Chudiyan) सॉन्ग उन्हीं में से एक है और इसे आज भी शादियों और पार्टियों में प्ले करते हुए सुना जा सकता है. इसलिए, जब सिंगापुर (Singapore) के टिकटॉक यूजर्स के एक ग्रुप द्वारा पॉपुलर सॉन्ग को स्टेप-बाय-स्टेप फिर से बनाने का एक वीडियो अपलोड किया गया, तो यह जबरदस्त तरीके से इंटरनेट पर वायरल हो गया.

सिंगापुर के लड़कों ने कोरियोग्राफी को फ्रेम-बाय-फ्रेम पूरी तरह से कॉपी किया और गाने में एक्ट्रेस करीना कपूर के हर एक्प्रेशन को हूबहू कैद करने की पूरी कोशिश की. करीना कपूर और ऋतिक रोशन (Kareena Kapoor and Hrithik Roshan) के मूव्स से लेकर काजोल और शाहरुख खान (Kajol and Shah Rukh Khan) के एक्सप्रेशन तक, सब कुछ सही था. वीडियो में, सटीक कैमरा वर्क और स्पॉट-ऑन एडिटिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिसने इसे एपिक बना दिया.

Tik Tok, a gift that keeps on giving. pic.twitter.com/4XPQaJBbRl — christopher koulumbus (@shivillex) November 5, 2021