Viral Video : बिना मेकअप शादी में पहुंच गई दुल्हन, लड़की को देखते ही चौंक गए लोग; देखें वीडियो!

Viral Video : नैशविले की 25 वर्षीय कैलीन चैपमैन ने अपनी शादी के दिन एक साहसिक फैसला लिया. वह बिना मेकअप के ही मंडप तक पहुंचीं. जिसके बाद से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कैलीन चैपमैन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दुल्हन ने नहीं किया मेकअप!

चैपमैन ने बताया कि उनके बचपन के आसपास के लोग आमतौर पर मेकअप नहीं करते थे, और उनकी त्वचा भी हमेशा साफ-सुथरी रही, जिससे उन्हें मेकअप की जरूरत महसूस नहीं हुई. हालांकि, बाद में उन्होंने केवल जिज्ञासावश मेकअप में रुचि दिखाई. लेकिन जब उनकी शादी का समय आया, तो उन्होंने यह तय करने के लिए काफी विचार किया कि क्या मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए या अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाना चाहिए.

"मैं जैसी हूं, वैसी ही ठीक"

उन्होंने बताया, "मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे जैसे बनाया है, मैं उसी रूप में संपूर्ण हूं, चाहे मेरी त्वचा पर हल्के दाग-धब्बे क्यों न हों. मैं अपने असली रूप को अपनाना चाहती थी. साथ ही, मैं यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी कि महंगे मेकअप पर पैसा खर्च करूं और फिर शादी के दिन खुद को पसंद ही न करूं."

अपने इस फैसले को उन्होंने अपनी मां और ब्राइड्समेड्स के साथ साझा किया, जिन्होंने उनका पूरा समर्थन किया. चैपमैन ने बताया, "चूंकि उन्हें पहले से पता था कि मैंने कभी मेकअप नहीं किया, इसलिए यह उनके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी. उन्होंने मेरे फैसले को पूरी तरह स्वीकार किया."

कैसे किया खुद को तैयार?

अपनी शादी के दिन भी कैलीन चैपमैन ने अपने सामान्य स्किनकेयर रूटीन को बनाए रखाॉ. उन्होंने सिर्फ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और एक हल्का लिप ग्लॉस लगाया. इसके बाद वे अपने वेडिंग गाउन में तैयार हुईं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंडप तक पहुंचीं. उन्होंने कहा, "मेरी शादी का दिन मेरे जीवन का सबसे अनोखा पल था. अगर मैं उस दिन बिना मेकअप के जा सकती हूं, तो मैं किसी भी मौके पर बिना मेकअप के जा सकती हूं."

शादी की तैयारियों के दौरान, चैपमैन ने टिकटॉक पर कई ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल और यूनिक वेडिंग ट्रेंड्स देखे, लेकिन उन्होंने किसी भी दुल्हन को बिना मेकअप के नहीं देखा. उन्होंने अपनी यह खास शादीशुदा जर्नी ऑनलाइन शेयर करने का फैसला किया, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा. हालांकि ZEE News इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

सोशल मीडिया पर हुई सराहना

a beautiful black woman posted that she didn’t wear makeup on her wedding day and the pick-mes are bullying her in her comments. go show her some love and support! and bully those c*nts too if you wanna have some fun pic.twitter.com/fwW324Inbk

— neofem (joint account) (@neoradfem) March 31, 2025