Viral Video: दुल्हन के भाई ने अपने हाथों से दूल्हे को खिलाया खाना, बड़े जीजा जी के 'शॉकिंग' एक्सप्रेशन ने लूट ली महफिल!

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि जब किसी परिवार में नया दामाद आता है तो पुराने दामाद के रुतबे में कैसे कमी आ जाती है और उसका रिएक्शन कैसा होता है. साले और बड़े जीजा जी के रिएक्शन ने पूरे इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:45 AM IST
Shadi Ka Video: ससुराल में शादी हो तो जीजा और फूफा को अलग ही फुटेज मिलती है. जीजा भी की खातिरदारी ऐसे होती है जैसे विदेश से कोई मेहमान आया हो. साले या साली की शादी में जीजा का अपना एक अलग ही भौकाल होता है, लेकिन जीजा जी के भौकाल में कमी तब आती है जब साली की शादी के बाद एक नया दामाद बन जाता है. इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा अपनी अजीब हरकतों के कारण वायरल है तो कहीं दुल्हन खुद ही अपनी शादी में रायता फैलाती नजर आ रही है. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो थोड़ा हटके हैं. वीडियो में नजर आता है कि जब नया दामाद बनता है तो पुराने दामाद के रुतबे में कैसे कमी आती है और उसका रिएक्शन कैसा होता है. चलिए जानते हैं क्या वायरल वीडियो.

ये था बड़े जीजा का रिएक्शन
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी के दौरान न्यू कपल फेमिली के साथ डिनर कर रहा है. इस दौरान दूल्हे के पास काला कोट पहने बैठा एक शख्स दूल्हे को अपने हाथ से खिलाता है. वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो दुल्हन का भाई है और अपने जीजा जी को अपने हाथों से खाना खिला रहा है. जब वो नये जीजा जी को खाना खिलाता है तभी पीछे से बड़े जीजा जी गुजर रहे होते हैं और वो ये सब देखकर ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे वो कह रहे हो देख लेंगे बेटा. इसके बाद वीडियो में एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए चल जाता है. इसके बाद बड़े जीजा के रिएक्शन पर लिखा है अब आना तु पैसे मांगने. इस दौरान नये जीजा जी को खाना खिला रहे साले का रिएक्शन भी ऐसा था जैसे वो बड़े जीजा को देखकर असहज हो गया हो. नय जीजा के आते ही बड़े जीजा के रुतबे में कमी को दिखाता ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suyash_creates नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. सिर्फ 24 घंटे में ही इस वीडियो पर 4.5 लाख लाइक्स और 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

