Watch: सिंदूर भरते ही भड़की दुल्हन; दूल्हे के साथ किया ऐसा कारनामा, देख हंस पड़े लोग
Watch: सिंदूर भरते ही भड़की दुल्हन; दूल्हे के साथ किया ऐसा कारनामा, देख हंस पड़े लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दूल्हा सिंदूर भरते समय गलती कर बैठता है, जिससे दुल्हन गुस्से में उसके चेहरे पर सिंदूर पोत देती है. यह मजेदार घटना इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही लाखों लोगों ने देखी और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:50 PM IST
Viral Video: शादी के मौके पर हर कोई चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, खासकर सिंदूर का पल, जिसे सात जन्मों का बंधन माना जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस पल को हंसी का मौका बना दिया. इसमें दूल्हा जैसे ही सिंदूर भरने की कोशिश करता है, दुल्हन पहले चेतावनी देती है, फिर गुस्से में ऐसा करती है कि सब हैरान रह जाते हैं. लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और कमेंट सेक्शन में जमकर मजे लें रहे हैं. 

चेतावनी के साथ शुरू हुई रस्म

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन शादी के मंच पर बैठे हैं और सिंदूर का पल आता है. तभी दुल्हन गंभीर लहजे में दूल्हे को चेतावनी देती है कि "ध्यान से भरना सिंदूर, चेहरे पर गिरा तो सोच लेना क्या होगा." दूल्हा थोड़ा घबराता है लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है  कि "यस बेबी" इसके बाद वह बड़ी सावधानी से सिंदूर भरने की कोशिश करता है.

तकदीर को कुछ और ही मंजूर था. दूल्हा थोड़ी चूक कर बैठता है और सिंदूर का एक कतरा दुल्हन के गाल पर गिर जाता है. इसके बाद दुल्हन का गुस्सा फूट पड़ता है. वह तुरंत दूल्हे के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छीनती है और उसके चेहरे पर ही सिंदूर पोत देती है. दूल्हा हैरान रह जाता है और मंच पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है.

 सोशल मीडिया पर वायरल

इस मजेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर simmipunia94 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. इसे लाखों बार देखा गया और हजारों यूजर्स ने लाइक किया. लोगों ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. कुछ ने इसे ‘सिंदूर-हथियार कांड’ नाम दिया तो कुछ ने कहा कि यह शादी की सबसे फनी क्लिप है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simmi (@simmipunia94)

 यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जमकर मजे ले रहे हैं. एक ने लिखा, "भाई मत करना शादी, वरना बर्बादी तय है." एक अन्य ने लिखा, "अब यह बारात बिना दुल्हन के ही वापस जाएगी." कई लोगों ने दुल्हन के गुस्से को मजाकिया अंदाज में लिया और कहा कि यह पल सोशल मीडिया पर हमेशा याद रहेगा.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

