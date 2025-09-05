स्टेज पर दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा धमाकेदार डांस, वीडियो देख लोग कर रहे हैं तारीफ
Advertisement
trendingNow12910367
Hindi Newsजरा हटके

स्टेज पर दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा धमाकेदार डांस, वीडियो देख लोग कर रहे हैं तारीफ

Viral video: शादी के फंक्शन में कावी ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने पर स्टेज पर झूमकर डांस किया. खुशी और आत्मविश्वास से भरा यह डांस देखकर दूल्हा और लोग दंग रह गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और कावी की ऊर्जा और क्यूटनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टेज पर दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा धमाकेदार डांस, वीडियो देख लोग कर रहे हैं तारीफ

Viral video: शादी का माहौल हमेशा खास होता है, लेकिन जब दुल्हन अपनी खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर झूमती है तो माहौल और भी रोमांचक हो जाता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें दुल्हन शादी के फंक्शन में फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने “दीवाना है वो देखो बेकरार वो” पर स्टेज पर डांस करती दिख रही हैं. खास बात यह है कि कावी ने अपने ज्यादा वजन की परवाह किए बिना पूरे उत्साह के साथ परफॉर्म किया और दूल्हे सहित सभी को खुश कर दिया.

ये भी पढ़ें: दुल्हन को गोद में उठाकर स्टेज से उतर रहा था दूल्हा, सीढ़ियों पर फिसला पैर फिर गिरा धड़ाम, देखें वीडियो

दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसे झूमकर डांस

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन स्टेज पर खड़ी होकर गाने की धुन पर झूमती है और उसके घर वाले व रिश्तेदार भी उसके साथ स्टेज पर आकर डांस में शामिल होते हैं. ऐसा लगता है कि यह डांस खास तौर पर प्रैक्टिस के बाद तैयार किया गया था. कावी के उत्साह और एनर्जी को देखकर लग रहा है कि उन्होंने इस पर काफी मेहनत की है. इस डांस में न सिर्फ उनका आत्मविश्वास झलक रहा है बल्कि उनका परिवार और रिश्तेदार भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिससे माहौल और भी मजेदार बन गया.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कावी के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने उसके आत्मविश्वास और खुशी की सराहना की तो कुछ ने उसकी क्यूटनेस और एनर्जी को देखकर दुआएं दी. एक यूज़र ने लिखा, “मैं क्यों ब्लश कर रही हूं पागलों की तरह,” जबकि दूसरे ने लिखा, “यह असर तब होता है जब पति पत्नी पर विश्वास दिखाता है. कावी का विश्वास छलक रहा है.” तीसरे यूज़र ने लिखा, “विश्वास और ऊर्जा बेमिसाल है.” यह वीडियो शादी या सगाई के दौरान होने वाले डांस प्रोग्राम का बेहतरीन उदाहरण बन गया है. अक्सर ऐसे फंक्शंस में दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार वाले डांस के लिए प्रैक्टिस करते हैं. कावी का डांस इस बात का सबूत है कि आत्मविश्वास और खुशी से भरा प्रदर्शन सभी का दिल जीत सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
;