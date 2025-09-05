स्टेज पर दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा धमाकेदार डांस, वीडियो देख लोग कर रहे हैं तारीफ

Viral video: शादी का माहौल हमेशा खास होता है, लेकिन जब दुल्हन अपनी खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर झूमती है तो माहौल और भी रोमांचक हो जाता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें दुल्हन शादी के फंक्शन में फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने “दीवाना है वो देखो बेकरार वो” पर स्टेज पर डांस करती दिख रही हैं. खास बात यह है कि कावी ने अपने ज्यादा वजन की परवाह किए बिना पूरे उत्साह के साथ परफॉर्म किया और दूल्हे सहित सभी को खुश कर दिया.

दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसे झूमकर डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन स्टेज पर खड़ी होकर गाने की धुन पर झूमती है और उसके घर वाले व रिश्तेदार भी उसके साथ स्टेज पर आकर डांस में शामिल होते हैं. ऐसा लगता है कि यह डांस खास तौर पर प्रैक्टिस के बाद तैयार किया गया था. कावी के उत्साह और एनर्जी को देखकर लग रहा है कि उन्होंने इस पर काफी मेहनत की है. इस डांस में न सिर्फ उनका आत्मविश्वास झलक रहा है बल्कि उनका परिवार और रिश्तेदार भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिससे माहौल और भी मजेदार बन गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कावी के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने उसके आत्मविश्वास और खुशी की सराहना की तो कुछ ने उसकी क्यूटनेस और एनर्जी को देखकर दुआएं दी. एक यूज़र ने लिखा, “मैं क्यों ब्लश कर रही हूं पागलों की तरह,” जबकि दूसरे ने लिखा, “यह असर तब होता है जब पति पत्नी पर विश्वास दिखाता है. कावी का विश्वास छलक रहा है.” तीसरे यूज़र ने लिखा, “विश्वास और ऊर्जा बेमिसाल है.” यह वीडियो शादी या सगाई के दौरान होने वाले डांस प्रोग्राम का बेहतरीन उदाहरण बन गया है. अक्सर ऐसे फंक्शंस में दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार वाले डांस के लिए प्रैक्टिस करते हैं. कावी का डांस इस बात का सबूत है कि आत्मविश्वास और खुशी से भरा प्रदर्शन सभी का दिल जीत सकता है.