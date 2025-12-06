Advertisement
नागालैंड की सड़कों पर विदेशी व्लॉगर ने चख ली मकड़ी, रिएक्शन सुनकर नहीं होगा यकीन, देखें वीडियो

Viral Video: ब्रिटिश व्लॉगर एलेक्स ने नागालैंड में स्पाइडर डिश चखी और रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं दीं. इस वीडियो ने नागालैंड की अनोखी फूड कल्चर और खानपान पर नई बहस छेड़ दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:06 AM IST
नागालैंड की सड़कों पर विदेशी व्लॉगर ने चख ली मकड़ी, रिएक्शन सुनकर नहीं होगा यकीन, देखें वीडियो

नागालैंड की सड़कों पर घूमते हुए तरह-तरह के अनोखे फूड आइटम मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर कई बार लोग दंग रह जाते हैं. विदेशी व्लॉगर्स भी यहां के देसी और अलग तरह के खाने को आज़माने से खुद को रोक नहीं पाते. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक ब्रिटिश व्लॉगर ने बेझिझक होकर ‘मकड़ी’ चख ली. यह नज़ारा देखने वाले भी हैरान रह गए और व्लॉगर का रिएक्शन तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

 ब्रिटिश व्लॉगर ने चखी अनोखी डिश

ब्रिटेन के ट्रैवल व्लॉगर एलेक्स वॉन्डर्स इन दिनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने नागालैंड में कुछ ऐसा चखा जिसे देखकर कोई भी डर जाए. मशहूर वड़ा पाव, चाट या जलेबी जैसे आम भारतीय व्यंजनों की बजाय उन्होंने इस बार सीधे मकड़ी खाने का फैसला किया. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एलेक्स एक कटोरी में रखे काले रंग के ‘स्पाइडर पीस’ दिखाते हैं और कहते हैं कि यह उन्हें भारतीय नमकीन ‘सेव’ जैसा लग रहा है. लेकिन जैसे ही वे इसे मुंह में डालते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं.

 नागालैंड के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही नागालैंड के लोगों ने बड़ी संख्या में उस पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि वे खुद नागा होने के बावजूद कभी यह डिश नहीं खा पाए. कुछ ने बताया कि इसे बेहतर तरीके से कैसे खाया जाता है, जैसे डीप फ्राई कर टमाटर सॉस के साथ या पैरों को निकालकर मसलकर चटनी बनाकर. वहीं कुछ यूजर्स इस बात से नाराज़ थे कि एलेक्स ने इसकी तुलना सेव से कर दी. 

 

नागालैंड की फूड कल्चर पर फिर छिड़ी बहस

वीडियो के सामने आने के बाद नागालैंड के पारंपरिक खाने पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई. वहां की कुछ जनजातियों में मकड़ी सहित कई कीट-पतंगों को खाने की परंपरा रही है, जो स्थानीय संस्कृति और खानपान का हिस्सा है. हालांकि, यह ज़रूरी नहीं कि हर नागा व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थ खाता हो. कई लोग इसे पसंद नहीं करते और इसे पूरी तरह व्यक्तिगत चुनाव बताते हैं. एलेक्स का वीडियो दिखाता है कि सांस्कृतिक विविधता के बीच खाद्य परंपराएं अलग-अलग हो सकती हैं और कभी-कभी विदेशी यात्रियों के लिए यह अनुभव काफी रोमांचक और चौंकाने वाला भी साबित होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

