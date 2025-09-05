Viral Video: दायें... कार पार्क करने के लिए शख्स ने चलाया ऐसा दिमाग, Video देख हंस-हंस लोटपोट हो जाएंगे

Viral Video: कार पार्क करना हमेशा से कार चालकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक रहा है. जब भी कहीं बाहर जाना हो, पार्टी, शादी या फिर ऑफिस की मीटिंग, हर जगह सबसे पहले समस्या यही आती है कि गाड़ी पार्क कहां करें. जगह मिल भी जाए तो गाड़ी को सही से पार्क करना आसान नहीं होता. कई बार ड्राइवर घंटों कोशिश करता रहता है लेकिन गाड़ी ठीक से फिट नहीं हो पाती. सोशल मीडिया पर ऐसे कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं.

हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार पार्क करने की कोशिश करता नजर आ रहा है. बार-बार गाड़ी को इधर-उधर मोड़ने के बावजूद वह उसे सही जगह खड़ा नहीं कर पाता. ड्राइवर नया लग रहा है और बार-बार गलती कर बैठता है. आखिरकार गाड़ी गलत जगह ही लग जाती है. इस नजारे को देखकर आसपास खड़े लोग और वीडियो देखने वाले हंसी रोक नहीं पाए और कमेंट में भी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

वीडियो देख हैरान हो गए लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर पहले से दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं. इनके बीच थोड़ी सी खाली जगह बची है. तभी एक शख्स अपनी कार लेकर आता है और उस खाली जगह में गाड़ी पार्क करने की कोशिश करता है. पहले तो वह कार सीधी लगाता है लेकिन सही तरीके से फिट नहीं कर पाता. इसके बाद वह बार-बार गाड़ी को आगे-पीछे करता है, मगर कार जगह पर ठीक से खड़ी नहीं हो पाती. कोशिश करते-करते एक बार तो गाड़ी दूसरी तरफ जाकर टकराने जैसी हालत में पहुंच जाती है. ड्राइवर की ये अजीबो-गरीब कोशिश देखकर लोग हंसने लगते हैं और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है.

I laughed so loud! pic.twitter.com/Tn0JW8sqok — The Figen (@TheFigen_) September 4, 2025

वीडियो देख यूजर कर रहे हैं कमेंट

वयारल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 56 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 74 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "लगता है अभी-अभी खाड़ी चलाना सिखा है."