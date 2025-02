ये क्या..? बिल्ली ने पूरे प्लेन को किया हाइजैक, दो दिन तक डिले रही फ्लाइट, जानें क्या है मामला

Viral Video: रोम से जर्मनी जाने वाली रयानएयर फ्लाइट में एक मजेदार घटना सामने आई. प्लेन में अचानक एक बिल्ली घुस गई और बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी. इस वजह से फ्लाइट दो दिन तक उड़ान नहीं भर सकी, जिससे यात्रियों को यह किसी "हाईजैक" जैसा लगने लगा.

यह घटना पिछले हफ्ते हुई, जब बोइंग 737 जर्मनी के लिए उड़ने वाला था. तभी क्रू मेंबर्स को प्लेन के अंदर "म्याऊं-म्याऊं" की आवाज सुनाई दी. आवाज का सोर्स ढूंढने के लिए मेंटेनेंस टीम ने फ्लाइट के कई पैनल तक हटा दिए. आखिरकार उन्होंने प्लेन के इलेक्ट्रिकल बे एरिया में बिल्ली को छिपा हुआ पाया. उसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं था और इस काम में क्रू मेंबर्स की खूब मेहनत लगी.

बिल्ली ने पूरे प्लेन को किया हाइजैक

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्ली को पकड़ने के लिए क्रू-मेंबर्स ने केबिन में मानो "टॉम एंड जैरी" का खेल शुरू कर दिया. लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बिल्ली पकड़ में नहीं आई और फिर से वहीं जाकर छिप गई, जहां पहले छिपी हुई थी.

A cat boarded a plane and grounded flights for two days.

A Ryanair Boeing 737 was preparing to take off from Rome to Germany when the crew heard meowing just before passengers were about to board. When they tried to catch it, it escaped into the electronics compartment and hid… pic.twitter.com/F7yrGgpXdx

— Uncensored News (@uncensorednews9) February 11, 2025