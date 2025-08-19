महारानी बिल्ली के लिए नौकर मगरमच्छ ने परोसा ऐसा खाना, Video देखकर यकीन कर पाना नामुमकिन

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है. ऐसा लगता है जैसे मानों फूड चेन नाम की कोई चीज होती ही ना हो. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक बिल्ली ‘महारानी’ की तरह मगरमच्छ को अपना नौकर बनाए हुए है. मगरमच्छ एक ‘दास’ की तरह अपनी महारानी (बिल्ली) के लिए पानी से मछली निकालकर लाता है और बिल्ली आराम से मछली खाती है. पहली बार वीडियो देखकर दिमाग घूम जाता है कि कैसे एक मामूली सी बिल्ली ने पानी के बादशाह मगरमच्छ को अपना नौकर बनाया हुआ है और मगरमच्छ किसी ‘दास’ की तरह बिल्ली की सेवा में लगा है.

मछली पकड़कर लाया मगरमच्छ

मगरमच्छ धरती पर जिंदा प्राचीन और ताकतवर प्राणियों में से एक है. ये पानी का खूंखार शिकारी है जिसे देखकर बड़े से बड़े और ताकतवर जानवर भी खौफ खाते हैं. ऐसे में कोई मगरमच्छ को अपने इशारों पर नचाए ये बात आसानी से हजम नहीं होती है. लेकिन आज हम जिस वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक बिल्ली मगरमच्छ से काम करवाती नजर आ रही है. जी हां, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मगरमच्छ बिल्ली के लिए पानी से मछली पकड़कर लाता है. सोशल मीडिया के जरिए सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है और एक बिल्ली आराम से पेड़ के नीचे बैठी है, जैसे कोई महारानी अपनी सिंहासन पर बैठी हो.

​बिल्कुल नहीं डरती बिल्ली

इसी दौरान वीडियो में दिखता है कि एक मगरमच्छ दूर से धीरे धीरे चलकर आता है और बिल्ली के बिल्कुल पास पहुंच जाता है. इस दौरान मगरमच्छ के मुंह में एक मछली दबी होती है. जब वह बिल्ली के करीब पहुंचता है तो बिल्ली को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और बिल्ली के चेहरे पर किसी भी प्रकार के डर का नामोनिशान नहीं दिखता है. मगरमच्छ को अपने पास आता देख बिल्ली बिल्कुल नहीं घबराती है.

बिल्ली ने छीन ली मछली

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मगरमच्छ बिल्ली के पास पहुंचकर मछली को मुंह से निकालकर जमीन पर रखता है उससे पहले ही बिल्ली मगरमच्छ से मछली को झपट लेती है. इतना ही नहीं मगरमच्छ से मछली छीनने के बाद दूर हटने का इशारा भी करती है जैसे कह रही हो कि वापस जाओ तुम्हारा काम खत्म हो गया और मुझे आराम से खाने दो. अपनी आंखों पर भरोसा तब नहीं होगा जब आप देखेंगे कि मगरमच्छ सच में वहां से चला गया. ऐसा लग रहा जैसे बिल्ली ने गुस्से से डांटा हो और मगरमच्छ डरकर वहां से चला हो.

9 लाख से ज्यादा व्यूज

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर kittensposting नाम के हैंडल से 8 अगस्त को शेयर किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. अब तक इस वीडियो को 33 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 19 हजार से ज्यादा बार इसे शेयर किया गया है. हालांकि वीडियो वायरल है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे AI के द्वारा बनाया गया हो. कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको फेक वीडियो लिख रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.