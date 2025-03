Viral Video : आग में मारी गई बिल्ली दो माह बाद अचानक लौटी वापस...! वीडियो देख हैरान रह गए लोग

Viral Video : एग्गी नाम की एक कैलिफोर्निया मेन कून बिल्ली ने साबित कर दिया कि बिल्लियों के नौ जीवन वाली कहावत सच हो सकती है. विनाशकारी पैलिसेड्स जंगल की आग में उसका परिवार अपना घर खो बैठा था, और एग्गी के जीवित बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी.

हालांकि, उसकी 82 वर्षीय मालकिन कैथरीन किफर ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. आखिरकार, इस वीकेंड पर वेस्ट लॉस एंजिल्स एनिमल शेल्टर से उन्हें फोन आया, जिसने उनकी खुशी लौटा दी. उनकी बेटी कैरोलिन किफर ने इस भावुक मिलन का वीडियो पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया.

आग के बाद बिछड़ी थी एग्गी

जिस दिन आग ने किफर के घर को अपनी चपेट में लिया, उस दिन वे एक मेडिकल अपॉइंटमेंट पर थीं. उनके बच्चों ने एग्गी को बहुत तलाशा, लेकिन वह कहीं छिप गई थी.

आग से बिछड़े कई जानवर

जनवरी में पैलिसेड्स जंगल की आग के कारण कई पालतू जानवर अपने मालिकों से बिछड़ गए थे. इस अफरा-तफरी में कई जानवरों का पता नहीं चल सका, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद एग्गी बच गई और आखिरकार दो महीने बाद अपने परिवार से फिर मिल गई.

एग्गी का देखभाल भरा सफर

लगभग पांच साल की एग्गी को कैथरीन किफर को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके एक दोस्त ने गिफ्ट में दिया था. उस समय एग्गी की हालत बेहद नाजुक थी. वह गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार थी और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी. तब से लेकर अब तक एग्गी को कई बार रक्त चढ़ाया गया है और वह लगातार एक विशेषज्ञ की देखरेख में रही है.

When Katherine Kiefer, 82, lost her home to the Palisades Fire on Jan. 7, she feared she had also lost her beloved cat, Aggie. But two months later, Aggie was found alive in the fire’s ruins. Here’s the moment Kiefer and Aggie reunited. pic.twitter.com/Nlm03rj7xg

— The Associated Press (@AP) March 11, 2025