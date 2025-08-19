Viral Video: कभी-कभी दो ऐसे जानवर आमने सामने आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है. ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है कि कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली सांप से भिड़ते हुए दिख रही है. सांप भी काफी फुर्तीला है लेकिन बिल्ली से तेज नहीं है. वीडियो की शुरुआत से ही बिल्ली सांप पर हमलावर रहती है और सांप को कमबैक करने का मौका ही नहीं देती है. सांप बार-बार खुद को बिल्ली के पंजों से बचाने की कोशिश करता है लेकिन बिल्ली के ताबड़तोड़ हमलों के सामने उसकी एक नहीं चलती है. बिल्ली सांप को पंजा मार-मारकर अधमरा कर देती है.

लगातार मारती रही बिल्ली

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप अपने रास्ते जा रहा है और वहीं पर एक बिल्ली मौजूद है जो उसे पकड़ने की फिराक में है. ये बिल्ली बार-बार सांप पर पंजों से हमला करती है और उसे पकड़ने या मारने की कोशिश करती है. सांप भी काफी फुर्तीला दिखता है वो हर बार तेजी से पीछे हटता है या बिल्ली को डसने की कोशिश करता है. लेकिन सांप कितना भी फुर्तीला हो लेकिन बिल्ली के हमलों से नहीं बच पाता है.

बार-बार हमलावर हो रही बिल्ली

काली बिल्ली इस छोटे से सांप पर लगातार हमलावर दिखाई देती है. ऐसे में वो बार-बार सांप के मुंह पर अपने पंजों से हमला करती है जिससे सांप बचने की कोशिश करता है. काफी देर बिल्ली का हमला झेलने के ​बाद सांप काफी जख्मी हो जाता है और बिल्ली फिर आराम से सांप को इधर-उधर करती दिखाई देती है.

