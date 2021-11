Video: सड़क पार करना चाहती थी बिल्ली और वहीं खड़ा था ट्रैफिक पुलिसकर्मी, फिर हुआ कुछ ऐसा

Viral Video: हम सभी जानते हैं कि सड़क हादसे (Road Accident) में आए दिन जानवरों की जान चली जाती है. कई बार गाड़ी चलाने वाले की गलती की वजह से तथा कई बार जानवर की ही गलती की वजह से उसे अपनी जान गवानी पड़ती है. वैसे तो जानवर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका दर्द भी इंसान के दर्द से कम नहीं होता. कुछ लोग इसे बहुत अच्छे से महसूस करते हैं.

सोशल मीडिया पर हमें एक ऐसा वीडियो देखने को मिला, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक बिल्ली को सड़क पार कराता हुआ दिख रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिल्ली को सड़क पार कराने के लिए गाड़ियों को भी रोक दिया. वैसे तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी का काम सिग्नल के हिसाब से इंसानों को सड़क पार करवाना है, लेकिन इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिल्ली को सड़क पार करने में मदद की. इस वीडियो को देखकर लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

