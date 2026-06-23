वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर ऊंची बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है. बच्चा नीचे खड़े एक व्यक्ति की तरफ देख रहा है. वहीं नीचे मौजूद शख्स अपने दोनों हाथ फैलाकर बच्चे को अपनी तरफ आने का इशारा करता नजर आ रहा है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच इशारे होते हैं. इसके बाद अचानक बच्चा बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देता है. वीडियो देखने वालों के लिए यह पल बेहद डराने वाला था, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस स्टंट को बड़े हादसे में बदल सकती थी. हालांकि अच्छी बात यह रही कि नीचे खड़े व्यक्ति ने बच्चे को सही समय पर पकड़ लिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई. इसके बाद वीडियो में दोनों सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है.