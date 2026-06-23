Stunt Viral Video: आज के समय में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. हर कोई चाहता है कि उसका वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसे ज्यादा लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स मिलें. लेकिन कई बार यह लोकप्रियता पाने की चाह लोगों को ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर देती है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है.
ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स चिंता और नाराजगी दोनों जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में एक छोटा बच्चा ऐसा स्टंट करता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि यह मनोरंजन या वायरल होने की सनक नहीं बल्कि घोर लापरवाही है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कुछ व्यूज के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है?
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर ऊंची बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है. बच्चा नीचे खड़े एक व्यक्ति की तरफ देख रहा है. वहीं नीचे मौजूद शख्स अपने दोनों हाथ फैलाकर बच्चे को अपनी तरफ आने का इशारा करता नजर आ रहा है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच इशारे होते हैं. इसके बाद अचानक बच्चा बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देता है. वीडियो देखने वालों के लिए यह पल बेहद डराने वाला था, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस स्टंट को बड़े हादसे में बदल सकती थी. हालांकि अच्छी बात यह रही कि नीचे खड़े व्यक्ति ने बच्चे को सही समय पर पकड़ लिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई. इसके बाद वीडियो में दोनों सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है.
आज के समय वायरल होने का ऐसा चस्का लगा है कि इंसान इसके लिए हर कुछ दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहा है. अब इस माणस को ही देख लो बेटे को बालकनी से कूदा कर वायरल होने की पिपासा को कैसे शांत कर रहा है. pic.twitter.com/XKkmE1bdy0
— Balmukund Joshi (@balmukundjoshi) June 19, 2026
वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. ज्यादातर यूजर्स ने इस तरह के स्टंट को गलत बताया और कहा कि कुछ सेकंड के वीडियो के लिए बच्चे की जिंदगी खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि अगर पकड़ने में थोड़ी भी चूक हो जाती तो यह खुशी का वीडियो नहीं बल्कि एक दुखद घटना बन सकता था. वहीं कई लोगों ने कहा कि माता-पिता और बड़े लोगों को बच्चों के साथ ऐसे खतरे भरे वीडियो बनाने से बचना चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है कि लोग बच्चों की सुरक्षा तक भूलने लगे हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखकर जल्दी सीखते हैं. अगर वह किसी खतरनाक स्टंट को वीडियो में देखते हैं, तो कई बार वे उसे दोहराने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में बच्चों के सामने इस तरह के जोखिम भरे काम करना उनके व्यवहार पर असर डाल सकता है. उन्हें यह लग सकता है कि ऐसा करना सामान्य है, जबकि असल में यह बेहद खतरनाक हो सकता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे वीडियो बनाने वालों से जिम्मेदारी दिखाने की अपील कर रहे हैं.
आज सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने की होड़ काफी बढ़ गई है. लोग अलग दिखने और ज्यादा ध्यान खींचने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं. लेकिन कई बार यह कोशिश खतरनाक मोड़ ले लेती है. लोगों का कहना है कि मनोरंजन और वायरल होने की चाह अपनी जगह है, लेकिन किसी की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता. खासकर बच्चों को ऐसे खतरनाक स्टंट का हिस्सा बनाना गंभीर लापरवाही मानी जा सकती है.
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