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रील के चक्कर में हैवान बने लोग! व्यूज के लिए बच्चे को बालकनी से नीचे कुदाया; देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला Video

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग कई बार ऐसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं, जिनसे बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर ऊंची बालकनी से छलांग लगाता नजर आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:30 PM IST
रील के चक्कर में हैवान बने लोग! व्यूज के लिए बच्चे को बालकनी से नीचे कुदाया; देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला Video
Image Credit: Image credit: X/@balmukundjoshi

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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