Viral Video : झाड़ियों से निकलकर चिम्पांजी ने शख्स को लगाया गले, केले लेकर हाथ मिलाया और चला गया; देखें वीडियो!

Viral Video : इन दिनों सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो खूब चर्चा में है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. कुछ सेकंड की इस क्लिप में इंसान और जानवर के बीच की अनोखी दोस्ती नजर आती है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे. इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

वीडियो में नदी के किनारे घनी झाड़ियां दिखती हैं और अचानक उनमें से एक चिम्पांजी निकलकर नदी के बीच पहुंच जाता है. तभी एक व्यक्ति हाथ में केले लेकर उसकी ओर बढ़ता है. जैसे ही चिम्पांजी को केला मिलता है, वह खुशी से झूम उठता है और सामने खड़े व्यक्ति को बड़े स्नेह से गले लगा लेता है. यह दिल छू लेने वाला लम्हा कैमरे में कैद हो गया और तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता, इस खबर को वीडियो से सोशल मीडिया पर वारल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

क्या बोले यूजर्स?

इंस्टाग्राम पर @flix.Indian नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट्स में लोग वनमानुष के इस प्यारे अंदाज की भरपूर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "इसका हग तो बेशकीमती है", तो किसी ने कहा, "जो कहते हैं जानवरों में भावनाएं नहीं होतीं, वो यह वीडियो देख लें." एक अन्य ने लिखा, "इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया."