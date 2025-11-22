Advertisement
मुझे तो पिंक वाला ही चाहिए... बेटे के जिद के सामने झुका ये स्टार खिलाड़ी, दुनिया में जमकर हो रही तारीफ

Viral Video: चीन के बास्केटबॉल स्टार झोउ क्यूई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जीत के जश्न के बीच जब उनके बेटे ने एक खास मांग की, तो पिता ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया. देखिए पिता-पुत्र के प्यार की ये प्यारी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:57 AM IST
मुझे तो पिंक वाला ही चाहिए... बेटे के जिद के सामने झुका ये स्टार खिलाड़ी, दुनिया में जमकर हो रही तारीफ

Kids Heartwarming Moment: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा. अक्सर हम खिलाड़ियों को मैदान पर आक्रामक और जोश में देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में चीनी बास्केटबॉल स्टार झोउ क्यूई (Zhou Qi) का एक अलग और बेहद प्यारा रूप देखने को मिला है. यह वीडियो दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, अपने बच्चों के लिए वह बस एक पिता होता है.

आखिर वीडियो में क्या है खास?

यह वाकया चीन के 15वें नेशनल गेम्स का है. बास्केटबॉल का फाइनल मैच जीतने के बाद झोउ क्यूई अपनी टीम के साथ पोडियम पर खड़े थे. गोल्ड मेडल जीतने की खुशी सबके चेहरों पर थी. इसी दौरान, सेरेमनी में सभी खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर एक-एक शुभंकर यानी सॉफ्ट टॉय दिया गया. झोउ क्यूई के साथ उनका नन्हा बेटा भी वहां मौजूद था.

बच्चे ने किस बात की जिद की?

जब इनाम बंट रहे थे, तो झोउ क्यूई को एक सफेद रंग का टॉय मिला. लेकिन पास में खड़े उनके नन्हे बेटे की नजर अपने पापा के टॉय पर नहीं, बल्कि पापा के साथी खिलाड़ी के हाथ में मौजूद पिंक (गुलाबी) रंग के टॉय पर टिक गई. बच्चे ने तुरंत अपने पापा से कहा कि उसे वो सफेद वाला नहीं, बल्कि वो पिंक वाला खिलौना चाहिए. बच्चों की जिद तो आप जानते ही हैं उन्हें जो पसंद आ गया, बस वही चाहिए होता है!

 

 

पिता ने कैसे पूरी की बेटे की ख्वाइश?

बेटे की बात सुनते ही झोउ क्यूई ने एक पल की भी देरी नहीं की. उन्होंने अपनी जीत के जश्न और कैमरों की परवाह किए बिना तुरंत अपने साथी खिलाड़ी से बात की. उन्होंने अपना सफेद टॉय अपने साथी को दिया और उनसे पिंक वाला टॉय मांग लिया. साथी खिलाड़ी भी हंसते हुए मान गए और टॉय बदल लिया. जैसे ही झोउ क्यूई ने वो पिंक टॉय अपने बेटे को दिया, बच्चे का चेहरा खुशी से खिल उठा.

लोगों को क्यों पसंद आ रहा है यह वीडियो?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे खूब शेयर करना शुरू कर दिया. लोगों को यह बात बहुत पसंद आ रही है कि एक खिलाड़ी के लिए गोल्ड मेडल जीतना कितना बड़ा पल होता है, लेकिन झोउ क्यूई ने उस बड़े पल में भी अपने बेटे की छोटी सी खुशी को सबसे ऊपर रखा. वीडियो पर लोग बहुत प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान! यह कितना प्यारा है." 

वहीं, एक दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, "मुझे तो उनका टीममेट ज्यादा पसंद आया जिसने बिना नखरे किए अपना खिलौना दे दिया." एक और व्यक्ति ने लिखा, "प्यारा बच्चा! और पिता का अपने साथी के साथ इतना अच्छा रिश्ता, यह इंसानियत की खूबसूरत मिसाल है." सच में यह वीडियो बताता है कि खेल के मैदान के बाहर भी ये स्टार्स बिल्कुल हम जैसे ही होते हैं जज्बातों से भरे हुए.

