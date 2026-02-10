माइनस 50 डिग्री और 18 हजार फीट की ऊंचाई जवानों ने किया नागिन डांस, वीडियो देख झूम उठा देश

Advertisement
Indian Army Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया एक वीडियो धमाल मचा रहा है. जहां  लोग 18,000 फीट की ऊंचाई और -50°C तापमान में सिकुड़ जाते हैं वहीं, भारतीय सेना के जवानों का 'नागिन डांस'करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:34 PM IST
कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कह जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें देश की रक्षा में तैनात जवान बेहद मुश्किल हालात के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं. चारों तरफ सफेद बर्फ, जानलेवा ठंड और सन्नाटा… लेकिन इन सबके बीच जवानों का हौसला और मुस्कान सब पर भारी है. वीडियो देखकर लोग हैरान भी हैं और गर्व से भर भी रहे हैं. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और हर कोई जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है.

बर्फ और सन्नाटे के बीच जवानों का अनोखा अंदाज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जिंदादिली नहीं छोड़ते. करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई और माइनस 50 डिग्री तापमान में जवान नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं. चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और माहौल पूरी तरह शांत है. जवान भारी सुरक्षा जैकेट और जरूरी उपकरण पहने हुए हैं, ताकि ठंड से बच सकें. एक घेरे के बीच दो जवान नागिन डांस कर रहे हैं, जबकि बाकी साथी तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते दिखते हैं. यह नजारा आम शादियों की बारात जैसा लगता है.

क्यों जरूरी है इतनी ऊंचाई पर डांस 

मेडिकल साइंस के अनुसार, इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड में शरीर को लगातार सक्रिय रखना बेहद जरूरी होता है. सियाचिन या गलवान जैसी जगहों पर अगर जवान लंबे समय तक स्थिर खड़े रहें, तो खून जमने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में डांस, उछल-कूद या हल्की एक्सरसाइज शरीर में गर्मी बनाए रखने में मदद करती है. यह किसी हीटर से कम असरदार नहीं होती. जवानों के लिए यह सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि खुद को फिट और सुरक्षित रखने का तरीका भी है, ताकि वे हर हाल में ड्यूटी निभा सकें.

हौसला, हंसी और देशभक्ति का जबरदस्त मेल

महीनों तक परिवार से दूर, सफेद बर्फ और सख्त हालात के बीच रहना मानसिक रूप से भी चुनौती भरा होता है. ऐसे माहौल में हंसी-मजाक जवानों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है. यह उन्हें डिप्रेशन से बचाता है और मनोबल ऊंचा रखता है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई जय हिंद लिख रहा है तो कोई कह रहा है कि हम रजाई में बैठकर ठंड की शिकायत करते हैं और ये जवान मौत जैसे हालात में भी मुस्कुरा रहे हैं. यह वीडियो जवानों के फौलादी हौसले की मिसाल बन गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

indian army viral video

