अंडे को उबालते ही निकलने लगी प्लास्टिक जैसी चीज! महिला ने Video बनाकर उठाए सवाल

Plastic In Eggs: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उबालते समय पैकेट वाले अंडों से प्लास्टिक निकलने लगा. क्या यह सच है या महज भ्रम? जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:12 AM IST
Fake Egg Controversy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘घर के कलेश’ नाम के एक हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि एक महिला ने फूड डिलीवरी ऐप जेप्टो से पैकेट वाले अंडे मंगवाए, जिसका ब्रांड नेम एग्गोज इव्रीडे बताया. जब उन्हें उबालने के लिए रखा तो उनमें से प्लास्टिक जैसा पदार्थ निकलने लगा. वीडियो को शूट करके महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

क्या सच में अंडों से निकला प्लास्टिक?

वीडियो में दिख रहा पदार्थ देखने में प्लास्टिक जैसा लग रहा था, जिससे कई लोग घबरा गए. इसके प्रमाण के लिए एक यूजर @_sada_e_haq ने एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक को टैग करते हुए पूछा तो ग्रोक का जवाब था, "यह जानकारी पुष्ट नहीं है. वीडियो में दिखाई गई 'प्लास्टिक' संभवतः अंडे की प्राकृतिक झिल्ली (chalaza) है, जो उबालने पर स्ट्रिंगी दिख सकती है. इसी तरह के दावे पहले डिबंक हो चुके हैं. फेक अंडे के वीडियो अक्सर टॉय या डेमो होते हैं. एगोज या आधिकारिक स्रोतों से कोई पुष्टि नहीं हुई है. FSSAI से जांचें." जी न्यूज भी इस वीडियो खबर की सत्यता, प्रमाणिकता और दावों की पुष्टि नहीं करता है. 

लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए?

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "मैं रोज एगोज से 21 अंडे खाता हूं. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. ये पुराने अंडे हो सकते हैं, या नकली भी. सिंपल." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह चौंकाने वाला है. सेफ्टी की तुरंत जांच होनी चाहिए!" एक तीसरे यूजर ने लिखा, "नकली पब्लिसिटी. जब आप ठंडे अंडों को उबलते पानी में डालते हैं या उन्हें उबलते पानी में ज़ोर से डालते हैं तो वे टूट जाते हैं और कभी-कभी अंडे का सफेद भाग या जर्दी बाहर आ जाती है. अंडों में प्लास्टिक डालना असली अंडों के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा है."

एगोज ने जवाब में क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद पोस्ट पर एग्गोज न्यूट्रीशियन ने खुद रिएक्शन दिया है. पोस्ट पर एगोज ने लिखा, "इस बात को हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद. हम पहले से ही ग्राहक के संपर्क में हैं और इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं- टीम एग्गोज." इससे पहले भी नकली अंडों को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर दावे गलत या भ्रामक पाए गए. खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी करने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में जांच की जिम्मेदार संस्था है.

 

 

क्या पहले भी सामने आए ऐसे दावे?

सोशल मीडिया पर समय-समय पर ‘नकली अंडे’ या ‘प्लास्टिक चावल’ जैसे दावे वायरल होते रहे हैं. कई मामलों में जांच के बाद पाया गया कि ये वीडियो या तो गलतफहमी पर आधारित थे या जानबूझकर भ्रामक तरीके से बनाए गए थे. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा करने के बजाय तथ्य जांच लेना जरूरी है. अगर किसी खाद्य पदार्थ को लेकर संदेह हो तो उसे संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और जांच की मांग करनी चाहिए. बिना पुष्टि के दावों को आगे बढ़ाने से भ्रम फैल सकता है. फिलहाल इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए दर्शकों को सतर्क रहने और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने की सलाह दी जाती है.

