Viral Video : क्लासरूम बना WWE रिंग, एक-दूसरे को कुर्सियों पर उठाकर फेंकने लगे स्टूडेंट, देखें वीडियो!

Viral Video : अगर आप भी बाकी लोगों की तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और रोज कुछ समय स्क्रोलिंग में बिताते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यहां रोजाना अनगिनत वीडियो पोस्ट होते हैं, जिनमें से कई वायरल हो जाते हैं. ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब सोशल मीडिया पर कुछ वायरल न हो और लोग उस पर प्रतिक्रिया न दें. इस समय भी एक वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें दो छात्र आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं इस वीडियो की पूरी कहानी.

क्लासरूं में ही भिड़ गए स्टूडेंट

वायरल हो रहा यह वीडियो एक क्लासरूम के अंदर का है. इसमें दो पढ़ाई करने आए छात्र पढ़ने के बजाय जोरदार लड़ाई में उलझे हुए दिखाई देते हैं. दोनों की भिड़ंत ऐसी लग रही है मानो वे पुराने समय के दुश्मन हों और अब आमना-सामना हुआ हो. हैरानी की बात यह है कि लड़ाई रोकने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता. अब यह डर की वजह से है या सिर्फ तमाशा देखने की चाहत यह कहना मुश्किल है, लेकिन हर कोई देख रहा है. अंत में दोनों खुद ही रुक जाते हैं. वीडियो में वे और बाकी छात्र किसी निजी संस्थान की यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आते हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @AnilYadavmedia1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट करते समय कैप्शन में लिखा गया, "पढ़ाई छोड़ यहां सब होता है, कौन सी कोचिंग है ये?" खबर लिखे जाने तक इसे काफी लोगों ने देख लिया था. वीडियो पर प्रतिक्रियाओं में एक यूजर ने पूछा, "ये युद्ध किस लिए हो रहा है, जर, जोरू या जमीन?" दूसरे ने मजाक में लिखा, "ये तो NEET और IIT का झगड़ा है." तीसरे ने कहा, "8वीं का क्लासरूम याद आ गया."