Video: मंदिर के सामने बैठी थी स्टूडेंट, CLAT 2026 रिजल्ट आते ही फूट-फूटकर रोई, बन गई AIR 1 टॉपर!

CLAT 2026 का रिजल्ट आते ही श्रीगंगानगर की 17 साल की गीताली गुप्ता का भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिन्होंने 112.75 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:32 AM IST
CLAT 2026 Topper: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली 17 साल की गीताली गुप्ता CLAT 2026 का रिजल्ट देखते ही भावुक हो जाती हैं. इस वीडियो में न कोई दिखावा है और न ही कोई बनावट, बल्कि मेहनत के बाद मिली कामयाबी का सच्चा एहसास है. यही वजह है कि यह क्लिप लाखों लोगों के दिलों को छू गई है. गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 जैसी कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है. उन्होंने 119 में से 112.75 अंक हासिल कर यह मुकाम पाया. 

वीडियो में ऐसा क्या है जिसने सबको भावुक कर दिया?

यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि CLAT देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गीताली अपने घर में बने मंदिर के सामने फर्श पर बैठी हैं और रिजल्ट पेज के रिफ्रेश होने का इंतजार कर रही हैं. जैसे ही स्क्रीन पर नंबर दिखाई देते हैं, पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता और फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं. महीनों की मेहनत, अनुशासन और दबाव एक पल में भावनाओं के रूप में बाहर आ जाता है.

मां-बेटी का यह पल क्यों बन गया खास?

गीताली के रोते ही उनकी मां उन्हें कसकर गले लगा लेती हैं. यह दृश्य इतना सच्चा और भावुक है कि हर माता-पिता और छात्र खुद को इससे जोड़ पाता है. मां का वह गले लगाना सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष, त्याग और समर्थन की कहानी कहता नजर आता है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “विनर टेक्स इट ऑल.” दूसरे ने कहा कि मंदिर की ओर इशारा करना और मेहनत के बाद खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना दिल छू लेने वाला पल है. कई लोगों ने गीताली के साथ-साथ उनके कोचिंग संस्थान लीगलएज को भी इस सफलता के लिए बधाई दी.

 

 

CLAT 2026 के रिजल्ट से क्या सामने आया?

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा CLAT 2026 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है. इस साल परीक्षा में करीब 96 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जो छात्रों की गंभीरता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है. देशभर से 92 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था.

