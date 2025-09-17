आलू-गोभी नहीं, यहां कॉकरोच की सब्जी खाकर करते हैं पार्टी! क्यों खाना पसंद करते हैं लोग?

Deep-Fried Cockroach Dish: दुनिया भर में खाने-पीने की आदतें काफी अलग-अलग होती हैं. कहीं लोग सांप और चींटियों का स्वाद लेते हैं तो कहीं समुद्री जीवों को डिश बनाकर खाते हैं. लेकिन इस बार जो डिश चर्चा में है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कॉकरोच को कढ़ाई में तलते हुए दिखाया गया है. तेल में उबलते हुए तिलचट्टों को चॉपस्टिक से चलाया जा रहा था, जैसे कोई सब्जी पक रही हो.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?

यह वीडियो @sports.jx.china नामक अकाउंट से शेयर हुआ और देखते ही देखते 1.09 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिया. कुछ लोग घिन से भर गए और बोले कि कॉकरोच तो गंदगी और बीमारियों का घर है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि कई देशों में ये न सिर्फ खाए जाते हैं बल्कि इन्हें हेल्दी और दवा की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. लोगों ने इसे मज़ाक में कॉकरोच की सब्जी नाम भी दे दिया.

कैसे बनाई जाती है कॉकरोच की सब्जी?

सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच को अलग-अलग तरीकों से पकाया जाता है. कोई इन्हें मसालों के साथ हल्का फ्राई करता है तो कोई इन्हें उबालकर खाता है. कुछ जगहों पर इन्हें तेल और जड़ी-बूटियों के साथ भी पकाया जाता है.

लोग क्यों मानते हैं इसे गंदा और खतरनाक?

हमारे घरों में दिखने वाले तिलचट्टों को गंदगी, सीवर और खराब खाने से जोड़ा जाता है. यही कारण है कि लोग इन्हें खत्म करने के लिए स्प्रे और पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं. एक यूजर ने लिखा, “लोग इसे देखकर ही नफरत करते हैं, फिर कोई इसे कैसे खा सकता है?” एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने वाले तिलचट्टे घरों में मिलने वाले कीड़ों जैसे नहीं होते. इन्हें फार्म्स में खास तरह से पाला जाता है और साफ-सुथरे वातावरण में तैयार किया जाता है. इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और कुछ संस्कृतियों में इन्हें दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.