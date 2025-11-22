पति हड़बड़ी में हॉस्पिटल भागा, लेकिन प्रेग्नेंट बीवी को भूल गया पीछे... देखें वीडियो और पढ़ें मजेदार किस्सा

Funny Incident: पहली बार माता-पिता बनना किसी भी कपल के लिए खुशी के साथ-साथ थोड़ा डर और घबराहट भी लेकर आता है. सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि होने वाले पिता की हालत भी खराब रहती है. जब डिलीवरी का समय आता है, तो अक्सर पतियों को समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें. कई बार तो वे डर के मारे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में मजेदार किस्सा बन जाती हैं. वियतनाम से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

आखिर वीडियो में क्या हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना वियतनाम की है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन हड़बड़ी और घबराहट में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. वह इतनी जल्दबाजी में था कि अपनी पत्नी को कार में बैठाना ही भूल गया और अकेले ही गाड़ी लेकर निकल गया.

पति ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी?

यह वीडियो पिछले साल 30 सितंबर का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में एक गर्भवती महिला रात के समय खड़ी कार के पास इंतजार कर रही है. वह अपने पति को जल्दी करने का इशारा कर रही थी क्योंकि उसे लेबर पेन (प्रसव पीड़ा) शुरू हो चुका था. तभी उसका पति घर से बाहर भागता हुआ आया. उसके हाथ में दो बड़े बैग और एक छोटा हैंडबैग था. उसने जल्दी-जल्दी सारे बैग कार की डिग्गी में फेंके और डिग्गी बंद कर दी. इसके बाद उसने न दाएं देखा न बाएं, सीधे जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी भगा ले गया.

बेचारी पत्नी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई. वह हैरान होकर बस गाड़ी को जाते हुए देखती रही. वीडियो में एक छोटा कुत्ता भी गाड़ी के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया लेकिन पति को अपनी गलती का अहसास ही नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है?

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि पहली बार बाप बनने की घबराहट इंसान से क्या-क्या नहीं करवाती. वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, "यह प्यार में पड़े एक आदमी का बिल्कुल सही उदाहरण है, जिसका दिमाग काम करना बंद कर देता है." दूसरे ने लिखा, "सुना है कभी-कभी ऐसा होता है. घबराए हुए डैडी, बस आगे चलकर अच्छे पिता बनना."

कुछ लोगों ने मजाक में पति का बचाव भी किया. एक ने कहा, "आदमी की गलती नहीं है, बीवी को पहले से कार में बैठे रहना चाहिए था." वहीं, कई लोग पति की फुर्ती देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा, "मुझे लगता है लेबर पेन पत्नी को नहीं, पति को हो रहा था, तभी तो इतनी तेजी से भागा." एक और ने पूछा, "सोचो उसे कितनी दूर जाकर याद आया होगा कि बीवी तो साथ है ही नहीं?"