Viral Video : रील बनाने के चक्कर में कपल ने लगाई नहर में छलांग, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह!

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद लगभग आधे लोग यही ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी रील वायरल हो और वे रातों-रात मशहूर हो जाएं, लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगें. चाहत रखना गलत नहीं, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डालना नासमझी है. जिंदगी अनमोल है, फिर भी कुछ लोग रील की खातिर इसे दांव पर लगा देते हैं और उनकी लापरवाह हरकतों के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं.

नहर में लगाई छलांग!

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में, नहर के किनारे एक कपल खड़ा दिखता है. पानी का बहाव तेज है, तभी दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नहर में कूद जाते हैं, बिल्कुल फिल्मों के सीन की तरह. वहां मौजूद लोग ये सब चुपचाप देखते रहते हैं, जबकि कोई उनका वीडियो भी बना रहा होता है. खुशकिस्मती से दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडियो पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @imnatasha09 नाम के यूजर द्वारा शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "ना जिंदगी की परवाह, ना पानी का डर, बस रील बननी चाहिए सर." खबर लिखे जाने तक इसे कई लोग देख चुके थे. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "गजब का ड्रामा चल रहा है." वहीं दूसरे ने लिखा, "मौत आ जाए लेकिन रील बनाना नहीं छोड़ना है." तीसरे यूजर का कहना था, "रील का नशा अब तक ख्वाब से उतरा नहीं." अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस तीजे से एक-दूसरे को भेज रहे हैं.