Viral Video: कपल ने मोहम्मद रफी के गाने पर किया क्लासिकल डांस, क्यूट परफॉर्मेंस देख लोग कर रहे तारीफ

Dance Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर डांस रील्स का जबरदस्त क्रेज है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रोजाना हजारों लोग पॉप म्यूजिक या तेज बीट वाले गानों पर थिरकते नजर आते हैं. वेस्टर्न या ट्रेंडी गानों पर परफॉर्मेंस आम बात हो गई है, लेकिन पुराने सदाबहार गानों पर डांस अब कम ही देखने को मिलता है. ऐसे में जब कोई जोड़ी मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए क्लासिक गीत पर डांस करती नजर आए तो यह लोगों के लिए खास पल बन जाता है.

हाल ही में एक ऐसा ही खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक कपल 1961 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम दोनों’ के मशहूर गीत ‘अभी न जाओ छोड़कर’ पर बेहद सजीव अंदाज में डांस करता नजर आ रहा है. यह वही गाना है, जिसमें देव आनंद और साधना ने अद्भुत अदाकारी की थी. कपल ने इस गाने के हर बोल को अपने एक्सप्रेशन और मूव्स के जरिए बखूबी जिया है, जिसे देख दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं.

अदाओं और एक्सप्रेशन ने बनाया खास

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने पीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनी है और उसका लुक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में निखरकर सामने आ रहा है. उसकी अदाएं, एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल डांस मूव्स इतने शानदार हैं कि देखने वाला एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा सकता. वहीं उसका डांस पार्टनर सफेद कुर्ता-पजामा में बेहद सादगी और गरिमा के साथ नृत्य करता है. दोनों की जोड़ी गाने के बोल और संगीत के साथ इतनी खूबसूरती से मेल खाती है कि यह किसी पुराने हिंदी फिल्म के सीन जैसा लगने लगता है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर @SatishTangri नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा जुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, “क्या एक्सप्रेशन हैं, दिल खुश हो गया.” एक अन्य ने लिखा, “क्लास और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये डांस.” कई लोगों ने तो इस जोड़ी को “रियल लाइफ देव-साधना” तक कह दिया. पुराने गानों के चाहने वालों के लिए यह वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं है.