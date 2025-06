Viral Video : YouTube पर वीडियो बना रहा था कपल, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान शख्स ने गोली से उड़ाया, वीडियो वायरल

Viral Video : अमेरिका के लास वेगास से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मशहूर यूट्यूबर फिनी दा लीजेंड और उनकी पत्नी बबली की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि यह लाइव वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया है, लेकिन उस दर्दनाक घटना की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हमलावर कपल पर अचानक फायरिंग करता दिखता है.

लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कपल को मारी गोली!

इस वायरल वीडियो में दोनों को लास वेगास की बेलाजिओ फव्वारे के पास लाइव स्ट्रीम करते हुए देखा जा सकता है, जहां वे मजे से बातचीत कर रहे होते हैं. तभी एक व्यक्ति आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है.

किसने मारी कपल को गोली?

लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, यह हमला 8 जून को रात लगभग 10:40 बजे साउथ लास वेगास बुलेवार्ड पर हुआ. पास ही गश्त कर रहे पुलिसकर्मी गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. 41 साल के मैनुअल रुइज को इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया है, जो खुद भी एक यूट्यूबर है. जानकारी के अनुसार, रुइज और फिन्नी के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोपी ने पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे क्लार्क काउंटी डिटेंशन सेंटर में गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत हिरासत में रखा गया है.

Insane video on the Vegas Strip. YouTuber murders another YouTuber and his wife after a long running internet beef. This is why it’s best not to partake in internet drama imo. https://t.co/ZAjQOQk2Js

— (@BeatinTheBookie) June 9, 2025