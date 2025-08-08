Viral Video : रील बनाने की सनक में साड़ी के पल्लू में आग लगा डांस करती रही महिला, लोग रह गए दंग!
Viral Video : रील बनाने की सनक में साड़ी के पल्लू में आग लगा डांस करती रही महिला, लोग रह गए दंग!

Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला अपनी साड़ी के पल्लू में आग लगाकर रील बनाती दिखी. इस खतरनाक हरकत ने लोगों को चौंका दिया और रील के प्रति बढ़ते जुनून पर सवाल खड़े कर दिए. वीडियो देखकर यूजर्स ने महिला की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:58 PM IST
Viral Video
Viral Video

Viral Video : डिजिटल दौर में सोशल मीडिया ने जहां लोगों को अपनी कला दिखाने का मंच दिया है, वहीं यह कुछ के लिए खतरनाक जुनून का कारण भी बन गया है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया और रील बनाने वालों की अंधी दीवानगी पर सवाल खड़े कर दिए. इस वीडियो में एक महिला अपनी साड़ी के पल्लू में आग लगाकर रील शूट करती दिख रही है. यह नजारा देख लोग गुस्से में आ गए और उसकी इस हरकत पर जमकर नाराजगी जताई.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

महिला ने पल्लू में लगाई आग

यह क्लिप इंस्टाग्राम पर @more_fun_007 नाम के अकाउंट से शेयर की गई, जिसे लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने लाइक किया. वीडियो में महिला आग लगे पल्लू के साथ नाचते हुए डांस स्टेप्स करती नजर आती है. वह यह करतब कैसे कर रही है, यह तो वही जानती होगी, लेकिन साफ है कि लोग रील के चक्कर में अपनी जान तक दांव पर लगाने से नहीं हिचकते. इस दौरान एक शख्स पूरे खतरनाक दृश्य को कैमरे में कैद कर रहा होता है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडियो पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(@more_fun_007)

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे रील बनाने की हद से ज्यादा दीवानगी और पागलपन बताया. कुछ का मानना था कि यह किसी फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फुटेज में आग बिल्कुल असली नजर आ रही थी. कई लोगों ने इस तरह की खतरनाक रील्स पर रोक लगाने और इन्हें बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, वरना यह जुनून किसी की जान ले सकता है."

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

