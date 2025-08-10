Viral Video : सिरफिरे ने उफनते पुल पर घुसा दिया ट्रैक्टर, मंजर देख लोगों के छूटे पसीने; देखें वीडियो!

Viral Video : भारत के कई हिस्सों में इन दिनों बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है, और हर साल की तरह इस बार भी कई शहर पानी में डूबे हैं. कई नदियों और बांधों के पास की सड़कें तेज बहाव के कारण डूब चुकी हैं. प्रशासन की चेतावनी के बावजूद, कुछ लोग बहते पानी में वाहन लेकर पुल पार करने की कोशिश करते हैं और अक्सर हादसों का शिकार बनते हैं. इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति तेज बहाव वाले पुल पर ट्रैक्टर चलाते हुए काफी दूर तक पहुंचता दिखाई देता है.

वीडियो में दिखाया गया है, कि बांध भर जाने के कारण पुल के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है, और बिना रेलिंग वाले इस पुल पर ट्रैक्टर चालक बेहद जोखिम उठाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. हालांकि यह साफ नहीं है कि उसने पुल पूरी तरह पार किया या नहीं, लेकिन उसकी कोशिश ने सभी को हैरान कर दिया. ऐसे हालात में पुल पार करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि तेज बहाव वाहन को नियंत्रण से बाहर कर सकता है और पानी में बहा ले जा सकता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @mr._rustam_bhagat ने शेयर किया है. यह ताजा बारिश का नजारा नहीं है, लेकिन इस पुल पर ऐसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं. अब तक इसे 36 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कैप्शन में “खतरों के खिलाड़ी” लिखा गया है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. किया गया हो.

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने मजाक में लिखा, "अगर यह व्यक्ति सच में जिंदा है, तो इसके साथ ट्रैक्टर सहित इसकी पिटाई का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर आना चाहिए, खूब फेमस होगा." एक अन्य ने कहा, "इतना पागल इंसान कहां मिलेगा?" वहीं कुछ यूजर्स ने कहा, कि गौर से देखने पर लगता है, जैसे वीडियो को AI के माध्यम से तैयार किया गया हो.