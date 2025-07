Viral Video : नदी से निकलकर सड़क पर टहलने लगा मगरमच्छ, शिकारी को रोड पर देख उड़े लोगों के होश!

Viral Video : मगरमच्छ चाहे पानी में हो या जमीन पर, उसका शिकारी स्वभाव कभी नहीं बदलता. वडोदरा में एक मगरमच्छ जब विश्वामित्री नदी से निकलकर सड़क पर आ गया, तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. इतनी भीड़ देखकर मगरमच्छ बौखला गया, पहले तो उसने लोगों को डराने की कोशिश की और फिर उनकी ओर दौड़ने लगा.

सड़क पर निकला मगरमच्छ!

यह घटना गुजरात के वडोदरा की है, जहां विश्वामित्री नदी से निकलकर मगरमच्छ नरहरि ब्रिज रोड पर आ पहुंचा. करीब 17 किलोमीटर लंबी इस नदी में लगभग 300 मगरमच्छों का बसेरा माना जाता है. 17 जुलाई की रात जब यह मगरमच्छ सड़क पर नजर आया, तो लोग उसकी फोटो और वीडियो लेने के लिए जमा हो गए. हालांकि मगरमच्छों का जमीन पर आना सामान्य बात है, लेकिन सड़क पर इस तरह देखे जाना काफी दुर्लभ होता है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ बीच सड़क पर कुछ देर रुकता है और फिर अचानक लोगों की भीड़ की तरफ झपटने की कोशिश करता है. माना जा रहा है कि शोरगुल और कैमरे की फ्लैश लाइट से परेशान होकर वह ऐसा बर्ताव कर रहा था. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

मगरमच्छ का किया रेस्क्यू!

#Gujarat

An 8-foot crocodile blocked traffic on Narhari Vishwamitri Bridge Road on Thursdya Night. After much effort, the rescue team captured it and handed it over to the forest department. @NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob #Vadodara #CrocodileRescue pic.twitter.com/Ck5fScHRcq

— Dilip Kshatriya (@Kshatriyadilip) July 18, 2025